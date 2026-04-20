Gasperini stawia ultimatum. Roma musi wybrać

Roma stoi przed kluczowym momentem dotyczącym przyszłości trenera, który jasno określił swoje oczekiwania wobec władz klubu. Według La Gazzetta dello Sport Gian Piero Gasperini uzależnia dalszą pracę od spełnienia konkretnych warunków.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Gasperini oczekuje większej decyzyjności w Romie

Gian Piero Gasperini ma ważny kontrakt z Romą do czerwca 2028 roku. Szkoleniowiec zarabia 5 milionów euro rocznie. Mimo to, jego przyszłość w klubie nie jest pewna. Trener przedstawił władzom Giallorossich konkretne oczekiwania. Domaga się pełnego zaufania oraz większych kompetencji w klubie. Chce mieć także wpływ na funkcjonowanie sztabu medycznego.

Kolejnym warunkiem jest odpowiedni budżet transferowy. Gasperini oczekuje środków, które pozwolą wzmocnić skład latem. To ma być kluczowy element budowy zespołu. Szkoleniowiec chce także zmian personalnych w strukturze klubu. Nie widzi dalszej współpracy z dyrektorem sportowym Rickym Massarą. Dodatkowo nie chce utrzymywać relacji zawodowych z Claudio Ranierim.

Decyzja należy teraz do właścicieli klubu. Rodzina Friedkinów musi określić czy zaakceptuje te żądania. Brak porozumienia może doprowadzić do rozstania z trenerem. Gasperini jest gotowy odejść, jeśli jego warunki nie zostaną spełnione. Jego sytuację obserwują inne kluby z Włoch oraz zagranicy. Na brak ofert narzekać na pewno nie będzie.

Gasperini ma pełne poparcie kibiców Romy, ale sytuacja wewnątrz klubu pozostaje napięta. Na ostateczne rozstrzygnięcia wpływ może mieć także miejsce, jakie Giallorossi zajmą na koniec sezonu Serie A.

Zobacz również: Barcelona dopina transfer. Wielki talent trafi na Camp Nou