Cracovia zmienia trenera! On ma zastąpić Lukę Elsnera

PressFocus Na zdjęciu: Luka Elsner

Bartosz Grzelak ma zostać nowym trenerem Cracovii

Cracovia przegrała w miniony weekend z Rakowem Częstochowa aż (1:4). W efekcie ich sytuacja w tabeli PKO BP Ekstraklasy mocno się skomplikowała. Obecnie zajmują 13. miejsce z dorobkiem 37 punktów, a nad strefą spadkową mają tylko trzy oczka przewagi. Bezpośrednio po meczu Adam Sławiński napisał w mediach społecznościowych, że miało to być ostatnie spotkanie Luki Elsnera.

Te informacje dzień później potwierdził Mateusz Borek. W programie „Moc Futbolu” na Kanale Sportowym dziennikarz przekazał, że klub z Krakowa prowadzi rozmowy z Bartoszem Grzelakiem. To właśnie on ma zastąpić Lukę Elsnera na stanowisku trenera Pasów.

– Od wczoraj w Krakowie jest Bartek Grzelak. […] Nie wykluczam, że dziś to wszystko się zmaterializuje, bo od kilku dni prowadzi rozmowy. Luka Elsner kilka razy rzucał papierami, ale dymisji nie przyjmowano. Natomiast coś tam się ewidentnie wypaliło. Myślę, że to kwestia godzin może dnia, kiedy Bartosz Grzelak zostanie oficjalnie ogłoszony trenerem Cracovii – przekazał Mateusz Borek w Kanale Sportowym.

Bartosz Grzelak to 47-letni trener urodzony w Polsce, ale od lat pracujący w Szwecji. Tam zaczynał karierę trenerską w klubie IK Frej. W swoim CV ma pracę w AIK-u Solna, gdzie najpierw był asystentem, a potem samodzielnie prowadził zespół. W latach 2019-2020 pełnił funkcję drugiego trenera w reprezentacji Szwecji U21. Za granicą pracował także na Węgrzech, prowadząc Fehervar i Ujpest.