Romelu Lukaku został już skreślony przez SSC Napoli. Belgijski snajper zmieni klub. Znajduje się na celowniku AC Milanu, Fenerbahce, Besiktasu, Olympique Lyonu oraz AS Monaco - informuje Ekrem Konur.

Romelu Lukaku może przebierać w ofertach

Ostatnio głośno się zrobiło o Romelu Lukaku. Reprezentant Belgii został bowiem skreślony przez SSC Napoli przez swoje nieodpowiednie zachowanie. Tym samym napastnik zapewne w letnim okienku transferowym zmieni barwy klubowe. Doświadczony zawodnik nie powinien mieć problemu ze znalezieniem sobie nowego pracodawcy, ponieważ wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku.

Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że o klubach chętnych do pozyskania Romelu Lukaku. Jest ich na ten moment aż pięć. Napastnik SSC Napoli znajduje się w kręgu zainteresowań AC Milanu, Fenerbahce, Besiktasu, Olympique Lyonu oraz AS Monaco. Transfer Belga nie będzie wiązał się z dużym wydatkiem, ponieważ Azzurri oczekują około 10 milionów euro.

SSC Napoli zawiesiło Romelu Lukaku z powodów dyscyplinarnych, po tym jak napastnik nie stawił się na treningu drużyny. Belg wcześniej opuścił zgrupowanie reprezentacji z powodu kontuzji, jednak nie wrócił do klubu, pozostając na leczeniu poza Włochami. Zachowanie zawodnika zostało odebrane jako złamanie wewnętrznych zasad i wywołało duże niezadowolenie wśród działaczy. W klub podjął kroki dyscyplinarne i rozważa dalsze konsekwencje wobec piłkarza.

Romelu Lukaku w obecnym sezonie rozegrał siedem spotkań w koszulce SSC Napoli. Belg zdołał strzelić jednego gola.