Lukaku odejdzie z Napoli. Po Belga ustawiła się kolejka chętnych

19:46, 19. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Źródło: Ekrem Konur

Romelu Lukaku został już skreślony przez SSC Napoli. Belgijski snajper zmieni klub. Znajduje się na celowniku AC Milanu, Fenerbahce, Besiktasu, Olympique Lyonu oraz AS Monaco - informuje Ekrem Konur.

Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku może przebierać w ofertach

Ostatnio głośno się zrobiło o Romelu Lukaku. Reprezentant Belgii został bowiem skreślony przez SSC Napoli przez swoje nieodpowiednie zachowanie. Tym samym napastnik zapewne w letnim okienku transferowym zmieni barwy klubowe. Doświadczony zawodnik nie powinien mieć problemu ze znalezieniem sobie nowego pracodawcy, ponieważ wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku.

Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że o klubach chętnych do pozyskania Romelu Lukaku. Jest ich na ten moment aż pięć. Napastnik SSC Napoli znajduje się w kręgu zainteresowań AC Milanu, Fenerbahce, Besiktasu, Olympique Lyonu oraz AS Monaco. Transfer Belga nie będzie wiązał się z dużym wydatkiem, ponieważ Azzurri oczekują około 10 milionów euro.

SSC Napoli zawiesiło Romelu Lukaku z powodów dyscyplinarnych, po tym jak napastnik nie stawił się na treningu drużyny. Belg wcześniej opuścił zgrupowanie reprezentacji z powodu kontuzji, jednak nie wrócił do klubu, pozostając na leczeniu poza Włochami. Zachowanie zawodnika zostało odebrane jako złamanie wewnętrznych zasad i wywołało duże niezadowolenie wśród działaczy. W klub podjął kroki dyscyplinarne i rozważa dalsze konsekwencje wobec piłkarza.

Romelu Lukaku w obecnym sezonie rozegrał siedem spotkań w koszulce SSC Napoli. Belg zdołał strzelić jednego gola.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości