Inter poznał cenę za gwiazdę Atalanty. Tanio nie będzie

Inter Mediolan chce wzmocnić środek pola na przyszły sezon. Jednym z celów transferowych ma być Ederson. Atalanta wyceniła go na 45 milionów euro - poinformował Fabrizio Romano.

Na zdjęciu: Cristian Chivu

Atalanta wyceniła Edersona na 45 mln euro. Inter w grze o transfer

Inter Mediolan w teorii może świętować zdobycie mistrzostwa Włoch już w najbliższy weekend. Żeby tak się stało, muszą zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze Nerazzurri muszą wygrać z Torino, a po drugie Napoli i Milan muszą zgubić punkty. Tylko wtedy podopieczni Cristiana Chivu będą oficjalnie najlepszą drużyną Serie A w sezonie 2025/2026.

Zarząd już od jakiegoś czasu pracuje nad transferami na przyszły sezon. Włoskie media rozpisują się, że Inter może przejść duże zmiany, a jedną z nich miałaby być nawet zmiana ustawienia. Duże roszady mogą nastąpić w środku pola, gdyż co najmniej dwóch zawodników uważa się za cele transferowe na najbliższe lato. Pierwszy z nich to gracz AS Romy – Manu Kone. Drugi to Ederson z Atalanty.

Jak poinformował Fabrizio Romano, w Mediolanie cały czas przyglądają się sytuacji Edersona. Brazylijczyk cieszy się dużym zainteresowaniem, gdyż o jego sprowadzeniu myśli Atletico Madryt, a nawet kluby z Premier League. La Dea jest świadoma zainteresowania, jakie generuje pomocnik, więc zdecydowała się go wycenić.

Dziennikarz zasugerował, że ekipa z Bergamo oczekuje co najmniej 45 milionów euro. Na ten moment Inter nie kontaktował się z Atalantą, ale trzyma rękę na pulsie. Uważa się jednak, że to Atletico Madryt jest faworytem do pozyskania brazylijskiego piłkarza.