Inter poznał cenę za gwiazdę Atalanty. Tanio nie będzie

09:33, 20. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Źródło:  Fabrizio Romano

Inter Mediolan chce wzmocnić środek pola na przyszły sezon. Jednym z celów transferowych ma być Ederson. Atalanta wyceniła go na 45 milionów euro - poinformował Fabrizio Romano.


Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Atalanta wyceniła Edersona na 45 mln euro. Inter w grze o transfer

Inter Mediolan w teorii może świętować zdobycie mistrzostwa Włoch już w najbliższy weekend. Żeby tak się stało, muszą zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze Nerazzurri muszą wygrać z Torino, a po drugie Napoli i Milan muszą zgubić punkty. Tylko wtedy podopieczni Cristiana Chivu będą oficjalnie najlepszą drużyną Serie A w sezonie 2025/2026.

Zarząd już od jakiegoś czasu pracuje nad transferami na przyszły sezon. Włoskie media rozpisują się, że Inter może przejść duże zmiany, a jedną z nich miałaby być nawet zmiana ustawienia. Duże roszady mogą nastąpić w środku pola, gdyż co najmniej dwóch zawodników uważa się za cele transferowe na najbliższe lato. Pierwszy z nich to gracz AS Romy – Manu Kone. Drugi to Ederson z Atalanty.

Jak poinformował Fabrizio Romano, w Mediolanie cały czas przyglądają się sytuacji Edersona. Brazylijczyk cieszy się dużym zainteresowaniem, gdyż o jego sprowadzeniu myśli Atletico Madryt, a nawet kluby z Premier League. La Dea jest świadoma zainteresowania, jakie generuje pomocnik, więc zdecydowała się go wycenić.

Dziennikarz zasugerował, że ekipa z Bergamo oczekuje co najmniej 45 milionów euro. Na ten moment Inter nie kontaktował się z Atalantą, ale trzyma rękę na pulsie. Uważa się jednak, że to Atletico Madryt jest faworytem do pozyskania brazylijskiego piłkarza.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości