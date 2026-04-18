Raków Częstochowa – Cracovia: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Ekipa Medalików podejmie u siebie zespół Pasów. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Częstochowie już w najbliższą niedzielę, 19 kwietnia o godzinie 14:45.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa Cracovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 kwietnia 2026 22:58

Raków Częstochowa – Cracovia, typy i przewidywania

Raków Częstochowa zmierzy się z Cracovią w 29. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Medaliki mają na swoim koncie 40 punktów i zajmują 7. miejsce w tabeli, wciąż licząc się w walce o najwyższe cele. Z kolei Cracovia z dorobkiem 37 oczek plasuje się na 13. pozycji, dlatego chce poprawić swoją sytuację w końcówce sezonu. Obie drużyny przystępują do tego meczu z potrzebą zdobycia punktów, co zapowiada ciekawą potyczkę. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Częstochowie już w tę niedzielę, 19 kwietnia o godzinie 14:45.

W tym starciu stawiam na Raków Częstochowa. Uważam, że gospodarze powinni pokazać wyższość nad gośćmi oraz sięgnąć po komplet punktów. Mój typ: zwycięstwo Rakowa.

Raków Częstochowa – Cracovia, sytuacja kadrowa

Raków Częstochowa przystąpi do nadchodzącego meczu osłabiony brakiem Vladyslava Kochergina, Ericka Otieno oraz Kacpra Trelowskiego, co ogranicza pole manewru dla Łukasza Tomczyka. Cracovia z kolei będzie musiała radzić sobie bez Wiktora Bogacza i Otara Kakabadze, a to również nieco zawęża możliwości rotacyjne dla Luki Elsnera.

Raków Częstochowa – Cracovia, ostatnie wyniki

Raków Częstochowa w ostatnich tygodniach zremisował 1:1 z Motorem Lublin w PKO BP Ekstraklasie oraz awansował do finału Pucharu Polski po emocjonującym meczu z GKS-em Katowice (4:4, 4:2 w rzutach karnych). Z kolei Cracovia w tym okresie grała wyłącznie w lidze – podzieliła się punktami z Arką Gdynia, remisując 2:2 i przegrała 0:3 z Górnikiem Zabrze.

Raków Częstochowa – Cracovia, historia

Historia bezpośrednich spotkań Rakowa Częstochowa z Cracovią w ostatnim czasie układa się po myśli zespołu z Krakowa. W pięciu poprzednich meczach drużyna Pasów wygrała bowiem aż trzy razy, ekipa z Jasnej Góry odniosła tylko jedno zwycięstwo, a ponadto raz padł remis. To pokazuje, że Cracovii często udaje się skutecznie rywalizować z Rakowem.

Raków Częstochowa – Cracovia, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną Rakowa Częstochowa wynosi około 1.95, typ na zwycięstwo Cracovii to mniej więcej 4.10, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.60.

Raków Częstochowa – Cracovia, przewidywane składy

Raków: Zych – Arsenić, Racovitan, Svarnas – Silva, Struski, Repka, Ameyaw – Diaby-Fadiga, Brunes, Brusberg

Cracovia: Madejski – Sutalo, Wójcik, Henriksson, Perković – Klich, Al-Ammari – Sans, Kameri, Hasić – Praszelik

Raków Częstochowa – Cracovia, transmisja meczu

Pojedynek Raków Częstochowa – Cracovia oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Adam Marchliński i Kamil Kosowski. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Częstochowie już w najbliższą niedzielę, 19 kwietnia o godzinie 14:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.