Lukaku działał na własną rękę. Teraz poniesie konsekwencje

Romelu Lukaku wrócił do Napoli po miesiącu spędzonym w Belgii, gdzie leczył uraz bez zgody klubu. Według Calciomercato sytuacja mocno napięła relacje i może doprowadzić do rozstania latem.

Lukaku czeka na spotkanie z władzami Napoli

Romelu Lukaku pojawił się ponownie w Neapolu i ma spotkać się z trenerem Antonio Conte oraz dyrektorem Giovannim Manną. Rozmowa ma wyjaśnić ostatnie wydarzenia i ustalić dalsze kroki. Atmosfera wokół zawodnika pozostaje jednak napięta.

Napastnik wcześniej opuścił zespół i udał się do Antwerpii. Tam leczył problem mięśniowy bez zgody klubu. Decyzja została przekazana telefonicznie po powołaniu do reprezentacji Belgii. Taki ruch nie spotkał się z akceptacją władz Napoli. Klub nadal odczuwa niezadowolenie z postawy zawodnika. Próby załagodzenia sytuacji podjął agent Federico Pastorello.

Lukaku ma ważny kontrakt do czerwca 2027 roku. Zarabia 6 milionów euro rocznie i jest najlepiej opłacanym piłkarzem w zespole. To dodatkowo wpływa na oczekiwania wobec jego postawy. Belg trafił do Napoli w sierpniu 2024 roku z Chelsea. Kosztował 30,7 miliona euro po wcześniejszych wypożyczeniach. W barwach klubu zdobył 15 bramek w 45 meczach i sięgnął po mistrzostwo.

Mimo tego jego pozycja w drużynie słabnie. W ostatnich spotkaniach pojawiał się rzadko i tracił miejsce w składzie. To sygnał że jego rola uległa zmianie. Wszystko wskazuje na to że latem dojdzie do rozstania. Napoli planuje postawić na młodszego Rasmusa Hojlunda. Klub chce wykupić go za 44 miliony euro po wcześniejszym wypożyczeniu.

Decyzje zostaną podjęte w najbliższych tygodniach, a kluczowe ma być spotkanie obu stron. Konflikt oraz sytuacja sportowa wskazują na nieuniknione zmiany. Przyszłość Lukaku w Napoli stoi pod dużym znakiem zapytania.

