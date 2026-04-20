Barcelona myśli o transferze kolejnego piłkarza Interu Mediolan

Denzel Dumfries wrócił do wysokiej formy i ponownie znalazł się w centrum uwagi największych klubów. Według La Gazzetta dello Sport jego sytuację może wykorzystać Barcelona, którą przyciąga niska klauzula wykupu.

Dumfries na celowniku Barcelony i Liverpoolu

Denzel Dumfries wrócił na boisko po długiej przerwie spowodowanej kontuzją kostki. Pauzował ponad sto dni i przeszedł operację w połowie listopada. Jego absencja była wyraźnie widoczna w grze Interu. Po powrocie szybko odzyskał rytm meczowy i miejsce w składzie. Potrzebował 125 dni aby znów trafić do wyjściowej jedenastki. Na bramkę czekał 154 dni lecz przełamanie przyszło w ważnym momencie.

W meczu z Como zdobył dwie bramki i poprowadził zespół do zwycięstwa. Ten występ potwierdził, że jest gotowy do gry na najwyższym poziomie. Inter wygrał trzy ostatnie mecze ligowe, gdy Holender grał pełne spotkania.

Dumfries wyróżnia się dynamiką oraz zdolnością do atakowania wolnych przestrzeni. Regularnie angażuje się w akcje ofensywne i stanowi stałe zagrożenie. Jego profil może być interesujący dla Barcelony która szuka wzmocnień na skrzydle. Kluczowym elementem pozostaje zapis w kontrakcie zawodnika. Umowa obowiązuje do 2028 roku, lecz zawiera klauzulę wykupu. Wynosi ona około 25 milionów euro i dotyczy wyłącznie klubów zagranicznych.

Taka kwota może okazać się okazją rynkową dla Barcelony. Klub analizuje różne opcje i może skusić się na transfer przy takiej cenie. To czyni sytuację Dumfriesa jedną z ciekawszych przed letnim oknem. Dodatkowo Duma Katalonii poważnie interesuje się innym zawodnikiem Interu – Alessandro Bastonim.

Z kolei zimą zainteresowanie Dumfriesem wykazywał Liverpool, który szukał wzmocnienia na prawej stronie. Propozycja wypożyczenia nie została jednak zaakceptowana przez Inter. Klub nie chciał osłabiać składu w trakcie sezonu.

