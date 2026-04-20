Szczęsny został w cieniu. Barcelona ma nowego bohatera

Barcelona może mówić o ogromnym wpływie Joana Garcii, który błyskawicznie odnalazł się w zespole. Sport podkreśla, że jego statystyki wyraźnie przewyższają osiągnięcia Wojciecha Szczęsnego.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Garcia notuje lepsze liczby od Szczęsnego

Joan Garcia rozegrał tyle samo meczów, co Wojciech Szczęsny w barwach Barcelony. Obaj mają po 40 występów, lecz Hiszpan spędził więcej minut na boisku. Już ten fakt pokazuje jego rosnącą rolę w zespole. Największa różnica widoczna jest w liczbie straconych bramek. Garcia wpuścił aż o 13 goli mniej niż Szczesny. To wynik tym bardziej znaczący, że rozegrał więcej minut.

Różnice są mniejsze w liczbie czystych kont. Garcia ma ich 15, a Szczęsny 14. Polak wszystkie zanotował w poprzednim sezonie, co podkreśla zmianę hierarchii w bramce Dumy Katalonii. Hiszpan imponuje także skutecznością interwencji. Zanotował 106 obron przy 93 Szczęsnego. Różnica nie jest duża lecz jakość interwencji przemawia wyraźnie na jego korzyść.

Garcia osiąga skuteczność obron na poziomie 72,6 procent. Szczęsny notuje 63,06 procent, co pokazuje wyraźny dystans. Jeszcze większą różnicę widać w statystyce obronionych goli. Wskaźnik Garcii wynosi 6,26 według danych Sofascore. Szczesny osiąga tylko 1,38, co podkreśla wpływ Hiszpana. Te liczby pokazują jak często ratuje zespół w trudnych momentach.

Garcia ma jednak jeden wyraźny problem. W Lidze Mistrzów jego statystyki są gorsze niż w lidze. W tych rozgrywkach notuje ujemny bilans. Powinien uchronić zespół od większej liczby straconych goli. Mimo to, jego interwencje już zapisały się w pamięci kibiców. Wyróżniał się w ważnych momentach i ratował drużynę. Jego rozwój sprawia że może stać się kluczową postacią Barcelony na lata.

