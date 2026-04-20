Ruch i skomplikowana sytuacja stadionowa. Prezes zabrał głos

11:27, 20. kwietnia 2026
Luka Pawlik
Ruch Chorzów cały czas liczy się w grze o awans do PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem, ostatnio ciekawą wypowiedzią na temat ewentualnej gry w barażach podzielił się prezes Niebieskich.

Seweryn Siemianowski
fot. PressFocus Na zdjęciu: Seweryn Siemianowski

SuperAuto.pl Stadion Śląski nie dla Ruchu na ewentualne baraże

Ruch Chorzów w niedzielne popołudnie zremisował z Wisłą Kraków (1:1) w meczu 29. kolejki Betclic 1. Ligi. Tym samym Niebiescy wciąż liczą się w grze o powrót do PKO BP Ekstraklasy po dwóch sezonach przerwy. Tymczasem w rozmowie z Kanałem Sportowym ciekawej wypowiedzi udzielił prezes Ruchu.

Seweryn Siemianowski odniósł się do wątku ewentualnej gry w barażach. Jednocześnie wprost oznajmił, że ze względu na inne planowane wydarzenia na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim nie będzie możliwe rozegranie konkretnych spotkań na tej arenie. Szef klubu z Chorzowa ujawnił też alternatywne scenariusze, które mogą być rozważane.

– Ze względu na koncert Metaliki i Dawida Podsiadło w terminie baraży na pewno nie będzie zdatnej murawy do zagrania. Jest to mały problem, ale z każdego problemu można wybrnąć. Bierzemy pod uwagę, żeby grać w Gliwicach, Bielsku-Białej lub Krakowie – przekazał Siemianowski w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Na dzisiaj Niebiescy swoje spotkania rozgrywają na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim. Umowa obowiązuje do przyszłego roku. Ostatni awans do elity Ruch wywalczył z kolei w Gliwicach, gdy w ostatniej kolejce sezonu 2022/2023 pokonał GKS Tychy (1:0) po golu Daniela Szczepana.

Chorzowianie aktualnie plasują się na szóstej pozycji w tabeli Betclic 1. Ligi, mając 43 punkty na koncie. W następnej kolejce Ruch zmierzy się u siebie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.

