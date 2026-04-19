Juventus i Inter Mediolan zaczęli interesować się Noahem Atubolu. Oba zespoły poszukują wzmocnień na pozycji bramkarza i swoją uwagę zwrócili na golkipera Freiburga - informuje "Fussball Daten".

Juventus i Inter Mediolan mają ten sam problem. Oba włoskie kluby w letnim okienku transferowym chcą wzmocnić pozycję bramkarza. Jak się okazuje, ich trop prowadzi do Bundesligi. Serwis „Fussball Daten” poinformował, że w kręgu zainteresowań gigantów Serie A znalazł się Noah Atubolu, który na co dzień reprezentuje barwy Freiburga.

Niemiecki bramkarz zalicza fantastyczne miesiące. Jest nawet sporym kandydatem do bycia podstawowym bramkarzem swojej reprezentacji na zbliżającym się mundialu. Świetna forma nie umknęła uwadze gigantom Serie A. Juventus oraz Inter Mediolan nieprzypadkowo zwrócili swoją uwagę na bramkarza Freiburga.

Noah Atubolu znajduje się również na celowniku klubów Bundesligi. W kierunku Niemca zwrócił się również Tottenham Hotspur. Koguty jednak najpierw muszą zapewnić sobie utrzymanie w Premier League, a dopiero później pomyślą o tym transferze. Inne kluby jednak mogą ich uprzedzić w walce o 23-letniego bramkarza.

W obecnym sezonie Noah Atubolu rozegrał 43 spotkania między słupkami Freiburga. Niemiecki golkiper zdołał 12-krotnie zakończyć mecz bez straconego gola. Portal „Transfermarkt” natomiast wycenia 23-latka na 20 milionów euro.