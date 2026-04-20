Dominacja bez nagrody. Mocne słowa trenera PSG po bolesnej porażce

Luis Enrique skomentował porażkę PSG z Olympique Lyon (1:2) w 30. kolejce Ligue 1. Szkoleniowiec podkreślił dominację swojego zespołu, ale przyznał, że rywale byli skuteczniejsi.

Luis Enrique podsumował porażkę PSG

Luis Enrique nie krył rozczarowania po zakończeniu niedzielnej potyczki w lidze francuskiej, zwracając uwagę na fakt, że jego drużyna starała się kontrolować boiskowe wydarzenia. Finalnie jednak brakowało postawienia kropki nad „i” w kluczowych momentach.

– Próbowaliśmy dominować i stwarzać okazje. Strzelili dwa gole w pierwszych dwóch okazjach. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko. Próbowaliśmy stwarzać okazje, oddaliśmy 23 strzały i zmarnowaliśmy rzut karny. Próbowaliśmy zmienić tę dynamikę, ale okazało się to niemożliwe – powiedział trener Paris Saint-Germain cytowany przez RMC Sport.

– Olympique Lyon zagrał świetny mecz. Taki jest futbol. Musimy to zaakceptować i przygotować się do nadchodzących spotkań. Będziemy grać co trzy dni. Postaramy się wygrać wszystko. Musimy dać zawodnikom odpowiednio dużo czasu, aby mogli funkcjonować w takim rytmie – zaznaczył Luis Enrique.

Ekipa z Paryża aktualnie plasuje się na pozycji lidera Ligue 1, mając 63 punkty na koncie. Na drugim miejscu plasuje się Lens. Stołeczna drużyna ma nad nią punkt przewagi. Swoje kolejne spotkanie Paryżanie rozegrają już w środę. Zmierzą się wówczas z FC Nantes o godzinie 19:00w zaległym starciu 26. kolejki. Ostatnie starcie obu zespołów w tej kampanii zakończyło się zwycięstwem PSG 1:0 po trafieniu Vitinha.