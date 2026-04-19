Allegri łączony z reprezentacją. Trener Milanu powiedział wprost

Allegri stawia sprawę jasno ws. reprezentacji Włoch
Massimiliano Allegri przyznał że mecz w Weronie był wymagający dla jego zespołu. – Dzisiejszy mecz był skomplikowany po dwóch porażkach – powiedział trener. Podkreślił też znaczenie punktów w końcówce sezonu. Szkoleniowiec zwrócił uwagę na problemy w grze ofensywnej. – Mogliśmy atakować przestrzeń i bardziej rozciągnąć Veronę – ocenił. Zaznaczył jednak że w tej fazie liczy się przede wszystkim wynik.
Allegri odniósł się także do indywidualnych występów swoich zawodników. – Gabbia rozegrał dobry mecz, ale zaangażowanie całej drużyny było na wysokim poziomie – stwierdził. Wspomniał również o Bartesaghim który dopiero zdobywa doświadczenie. Trener zaznaczył że zespół musi dalej się rozwijać. – Nie wywalczyliśmy jeszcze awansu do Ligi Mistrzów, ale to krok naprzód – podkreślił. Milan wciąż walczy o miejsce w czołowej czwórce.
Najwięcej uwagi wzbudziła jednak jego wypowiedź o przyszłości. – Nie było żadnego telefonu, jedyną myślą jest Milan. Zaczęliśmy wspólną drogę i będziemy ją kontynuować – powiedział Allegri. Tym samym uciął spekulacje o możliwej pracy w reprezentacji Włoch.
Szkoleniowiec skomentował też sytuację Rafaela Leao. – Zapytał mnie dlaczego go zmieniłem, a ja odpowiedziałem, że musiałem wprowadzić kogoś innego – wyjaśnił. Decyzja miała charakter czysto taktyczny. Allegri pochwalił również Adriena Rabiota. – To ważny zawodnik który może dać coś więcej – ocenił trener. Zwrócił uwagę że pomocnik wrócił do formy i zdobył ważną bramkę.
