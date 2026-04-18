Ruch Chorzów – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (19.04.2026)

Ruch Chorzów – Wisła Kraków: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. Ten pojedynek zgromadzi na trybunach ponad 50 tysięcy kibiców. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Superauto.pl Stadionie Śląskim już w najbliższą niedzielę, 19 kwietnia o godzinie 14:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów – Wisła Kraków, typy i przewidywania

Przed nami „Mecz Mistrzów” w ramach 29. kolejki Betclic 1. Ligi – Ruch Chorzów zagra z Wisłą Kraków. Drużyna Niebieskich z dorobkiem 42 punktów zajmuje 8. miejsce w tabeli. Z kolei Wisła Kraków ma na koncie 57 oczek i przewodzi ligowej stawce, będąc w świetnej pozycji wyjściowej w walce o awans. Zapowiada się jedno z najbardziej prestiżowych spotkań sezonu. Ten pojedynek przyciągnie na trybuny ponad 50 tysięcy kibiców. Początek rywalizacji na Superauto.pl Stadionie Śląskim już w niedzielę, 19 kwietnia o godzinie 14:30.

Liczę na bardzo otwarte widowisko, dlatego stawiam, że oba zespoły zdobędą bramkę w tej potyczce. Spodziewam się intensywnego meczu. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Ruch Chorzów – Wisła Kraków, sytuacja kadrowa

Ruch Chorzów przystąpi do meczu osłabiony, gdyż w ekipie gospodarzy zabraknie Daniela Szczepana, Mohameda Mezghraniego i Patryka Sikory. Jeszcze większe problemy ma Wisła Kraków – w zespole gości nie zobaczymy Angela Rodado, Jordiego Sancheza, Wiktora Biedrzyckiego, Alana Urygi, Kacpra Skrobańskiego, Bartosza Jarocha oraz Bartosza Talara.

Ruch Chorzów – Wisła Kraków, ostatnie wyniki

Ruch Chorzów w dwóch ostatnich kolejkach Betclic 1. Ligi zanotował słabsze wyniki – przegrał 0:2 z Wieczystą Kraków oraz zremisował 1:1 z Chrobrym Głogów. Natomiast Wisła Kraków w opisywanym okresie pokazała się z lepszej strony – podzieliła się punktami z Polonią Bytom, remisując 1:1 i odniosła ważne zwycięstwo 3:2 nad Górnikiem Łęczna.

Ruch Chorzów – Wisła Kraków, historia

Historia bezpośrednich pojedynków Ruchu Chorzów z Wisłą Kraków w ostatnim czasie zdecydowanie sprzyja drużynie z Małopolski. W pięciu poprzednich meczach ekipa Białej Gwiazdy odniosła bowiem aż cztery zwycięstwa, a zespół Niebieskich wygrał tylko raz, przy czym nie odnotowano żadnego remisu. Taki bilans pokazuje ogromną przewagę Wisły.

Ruch Chorzów – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Według oszacowań bukmacherów nieznacznym faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy zasiadają na fotelu lidera tabeli. Kurs na wygraną Ruchu Chorzów wynosi około 3.15, typ na zwycięstwo Wisły Kraków to mniej więcej 2.05, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.85.

Ruch Chorzów – Wisła Kraków, przewidywane składy

Ruch: Gradecki – Konczkowski, Komor, Lukić, Karasiński – Ventura, Nagamatsu, Szymański – Szwedzik, Kolar, Jendryka

Wisła: Letkiewicz – Giger, Kutwa, Colley, Lelieveld – Duda, Igbekeme – Bozić, Ertlthaler, Kuziemka – Frederico Duarte

Ruch Chorzów – Wisła Kraków, transmisja meczu

Pojedynek pomiędzy Ruchem Chorzów a Wisłą Kraków oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 29. serii gier Betclic 1. Ligi możesz bowiem obejrzeć na kanałach TVP Sport oraz TVP Polonia, a także w serwisie tvpsport.pl. Zawody skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Początek rywalizacji na Superauto.pl Stadionie Śląskim już w najbliższą niedzielę, 19 kwietnia o godzinie 14:30.

