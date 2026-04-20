Real Madryt a głos z szatni. Nieoczekiwane wsparcie

Real Madryt otrzymał wyraźny sygnał z własnej szatni po odpadnięciu z Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium, podało "The Athletic". Piłkarze chcą, by Alvaro Arbeloa pozostał trenerem.

Jasny sygnał z szatni Realu Madryt

Real Madryt może liczyć na wsparcie części swoich zawodników dla obecnego szkoleniowca. Jak podaje „The Athletic”, kilku piłkarzy Królewskich otwarcie opowiedziało się za pozostaniem Alvaro Arbeloi na stanowisku. Mimo niepowodzenia w ćwierćfinale Liga Mistrzów.

Drużyna z Madrytu odpadła z rozgrywek po rywalizacji z Bayernem Monachium, co wywołało dyskusję na temat przyszłości sztabu szkoleniowego. Mimo to część szatni jasno dała do zrozumienia, że widzi dalszą współpracę z obecnym trenerem jako właściwy kierunek.

Arbeloa objął funkcję pierwszego szkoleniowca w styczniu, zastępując Xabiego Alonso. Od tego momentu pracuje nad wdrażaniem własnej wizji zespołu i stabilizacją wyników, chociaż odpadnięcie z europejskich pucharów było poważnym ciosem dla ambicji klubu.

Głosy wsparcia ze strony zawodników mogą mieć istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji przez władze Realu. Jak zaznacza „The Athletic”, najbliższe tygodnie będą kluczowe dla przyszłości szkoleniowca i kierunku, w jakim podąży klub z Madrytu.

Los Blancos aktualnie plasują się na drugiej pozycji w tabeli ligi hiszpańskiej, mając 70 punktów na koncie. Do lidera FC Barcelony zespół z Madrytu traci dziewięć oczek. We wtorkowy wieczór Real zmierzy się w roli gospodarza z Alaves w La Liga. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:30.