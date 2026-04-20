Kuriozalna sytuacja w Jagiellonii. Siemieniec potwierdził plotki

Bartłomiej Wdowik po raz drugi z rzędu przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych. Adrian Siemieniec został zapytany o plotki dot. wykupu piłkarza przez Jagiellonię Białystok.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Siemieniec potwierdził plotki na temat braku gry Wdowika w Jagiellonii

Jagiellonia Białystok odniosła ważne zwycięstwo, pokonując w miniony weekend Arkę Gdynia (3:0). Był to pierwszy komplet punktów w Ekstraklasie po serii trzech meczów z rzędu bez wygranej. Warto dodać, że w ostatnich ośmiu spotkaniach wygrali tylko dwa razy. Mimo słabszej formy Duma Podlasia wciąż liczy się w walce o mistrzostwo Polski. Do Lecha Poznań tracą jedynie trzy oczka.

Uwagę dziennikarzy przykuła sytuacja Bartłomieja Wdowika. 25-latek przebywa w klubie na wypożyczeniu z Bragi. W umowie miała znaleźć się klauzula obowiązkowego wykupu, jeśli piłkarz rozegra określoną liczbę minut. Jagiellonia musiałaby wtedy zapłacić 1,5 mln euro. W mediach powstały plotki, że jest to powód, przez który wahadłowy nie zagrał ani z Arką, ani Koroną Kielce.

Adrian Siemieniec został o to zapytany na konferencji prasowej i poniekąd potwierdził krążące plotki. Nie chciał jednak wchodzić w szczegóły, ale obiecał, że w niedalekiej przyszłości albo on, albo klub odniesie się do tego tematu.

– Dobre pytanie, powiedziałby, że szach-mat. Trzeba jakiegoś asa w tym momencie. Nie mogę powiedzieć „nie”, bo bym skłamał, ale nie chcę odpowiedzieć tylko „tak”, bo musiałbym podać szczegóły – zaczął Adrian Siemieniec na konferencji prasowej.

– Myślę, że odniesiemy się do tego. Może ja jako trener albo w tygodniu jako klub, zobaczymy jak to zrobić. Nie mogę powiedzieć, że nie ma w tym ziarenka prawdy. Od strony detali i szczegółów nie jestem w tym momencie gotowy na oficjalną komunikację, bo to musi być nasze wspólne stanowisku. Mogę obiecać, że na pewno odniesiemy się do tego tematu – dodał trener Jagiellonii Białystok.

W tym sezonie Wdowik rozegrał w Jagiellonii Białystok 41 meczów we wszystkich rozgrywkach. Łącznie spędził na boisku 3472 minuty.