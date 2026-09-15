Julian Alvarez przeżył trudny moment wokół niedoszłego transferu do FC Barcelony. El Chiringuito TV informuje, że zamieszanie odbiło się na Argentyńczyku także poza boiskiem.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Julian Alvarez mocno to odczuł

Julian Alvarez znalazł się pod koniec letniego okna transferowego w centrum ogromnego zamieszania. FC Barcelona była zainteresowana sprowadzeniem napastnika i miała rozważać ofertę sięgającą 100 milionów euro, ale Atletico Madryt stanowczo odmówiło negocjacji. Argentyńczyk ostatecznie pozostał w ekipie z Metropolitano. Jednocześnie cała sytuacja miała mocno odbić się na zawodniku osobiście.

Według informacji przedstawionych przez El Chiringuito TV, otoczenie reprezentanta Argentyny dostrzegło konsekwencje przeciągającej się niepewności w sprawie przyszłości piłkarza. Inaki Villalon przekazał, że wydarzenia związane z niejasnym losem zawodnika wpłynęły na niego zarówno pod względem osobistym, jak i zawodowym. Matias Palacios informował natomiast o konieczności konsultacji lekarskiej. Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia, że problemy zdrowotne były bezpośrednim skutkiem transferowego zamieszania.

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Sam Julian Alvarez szybko zaczął wracać do normalnego rytmu. Argentyńczyk wznowił treningi, pojawił się ponownie na boisku i rozegrał pełne 90 minut przeciwko Liverpoolowi w Lidze Mistrzów. Wcześniej opuścił spotkanie z Realem Sociedad z powodu naciągnięcia mięśnia. W związku z tym jego sytuacja fizyczna pozostaje teraz jednym z ważniejszych tematów dla ekipy prowadzonej przez Diego Simeone.

Klub z Madrytu nie zamierzał jednak ustąpić Barcelonie. Julian Alvarez ma kontrakt do 2030 roku, a jego umowa zawiera klauzulę odstępnego w wysokości 500 milionów euro. Atletico chce nadal opierać na nim swoją ofensywę, a dla samego zawodnika najważniejsze będzie teraz odzyskanie pełnej dyspozycji i regularności.