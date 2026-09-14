Friedkinowie otwierają drzwi. Roma ruszy po gracza Realu Madryt

AS Roma planuje styczniowy ruch po Endricka. Według wieści "Corriere dello Sport" napastnik Realu Madryt znalazł się już wysoko na liście życzeń Gian Piero Gasperiniego.

fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Gorący trop na Stadio Olimpico

AS Roma chce wykorzystać zimowe okno transferowe do zwiększenia możliwości w ofensywie. Gian Piero Gasperini oczekuje zawodnika, który może dać zespołowi więcej jakości po lewej stronie ataku, a jednocześnie pasować do jego wymagań. Jednym z kandydatów jest Endrick, którego sytuacja w Realu Madryt może otworzyć drogę do rozmów.

Włoski klub ma rozważać przede wszystkim wypożyczenie Brazylijczyka. Wstępny pomysł zakłada możliwość uwzględnienia opcji wykupu, a także rozwiązania zabezpieczającego interesy Królewskich. Na razie nie ma jednak mowy o finalnym porozumieniu, ponieważ rozmowy znajdują się na wczesnym etapie.

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Klub z Rzymu ma dodatkowy argument. Latem klub nie poniósł dużych wydatków na wynagrodzenia. Tym samym właściciele są gotowi ponownie wesprzeć projekt Gasperiniego. Rodzina Friedkinów coraz mocniej wierzy w kierunek obrany przez trenera, a dobry początek sezonu tylko zwiększył apetyt na kolejne wzmocnienia.

Za kulisami ważną rolę odgrywa także Ryan Friedkin. Jego współpraca z dyrektorem generalnym Johnem Galanticem ma być bardzo intensywna. Obaj regularnie omawiają kwestie sportowe i finansowe, a jednym z najważniejszych tematów jest właśnie plan transferowy na styczeń. Endrick może być jego najbardziej interesującym elementem.

20-latek ma kontrakt ważny z ekipą z Estadio Santiago Bernabeu do 2030 roku. Z kolei rynkowa wartość Endricka szacowana jest na mniej więcej 40 milionów euro.