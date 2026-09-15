Urban powoła debiutanta! Nowy napastnik w kadrze

Reprezentacja Polski na przełomie września i października rozegra cztery mecze w Lidze Narodów. Z informacji dziennika Fakt wynika, że wśród powołanych znajdzie się Adrian Benedyczak.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Benedyczak dostanie powołanie do reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski już za kilka dni spotka się w Warszawie przy okazji pierwszego zgrupowania w sezonie 2026/2027. W porównaniu do poprzednich zgrupowań tym razem Biało-Czerwoni spędzą ze sobą zdecydowanie więcej czasu. Na przełom września i października zaplanowano aż cztery spotkania. W Lidze Narodów podopieczni Jana Urbana będą walczyć o awans do dywizji A z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją i Rumunią.

Liga Narodów to idealny moment, aby sprawdzić nowych zawodników. Niewykluczone, że przy najbliższych powołaniach na liście znajdzie się kilku debiutantów. Od początku sezonu świetnie radzą sobie młodzi piłkarze jak np. Wiktor Nowak czy Bartosz Mazurek.

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Podstawy, aby myśleć o powołaniu ma także Adrian Benedyczak. Według informacji dziennika Fakt napastnik tureckiej Kasimpasy otrzyma powołanie na najbliższe zgrupowanie. 25-latek w przeszłości był obecny na kadrze za kadencji Fernando Santosa, ale nigdy nie zadebiutował z orzełkiem na piersi.

W tym sezonie Benedyczak spisuje się fantastycznie w lidze tureckiej. Łącznie ma na swoim koncie cztery bramki i asystę w pięciu meczach. Do obecnego klubu trafił zimą tego roku w ramach wypożyczenia z Parmy. Latem został wykupiony na stałe za kwotę 4 milionów euro. W rundzie wiosennej poprzedniego sezonu również był w doskonałej formie, czego dowodem jest 10 goli w 14 meczach.