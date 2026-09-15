Jagiellonia Białystok ogłosiła kadrę na Ligę Europy

Jagiellonia Białystok już w środę zmierzy się z Olympiakosem w ramach 1. kolejki fazy ligowej Ligi Europy. Oto pełna kadra pierwszego zespołu uprawniona do gry w eurpejskich pucharach.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Kadra Jagiellonii Białystok na Ligę Europy

Jagiellonia Białystok po raz pierwszy w historii wystąpi w fazie zasadniczej Ligi Europy. Dla białostockiego klubu to kolejny milowy krok w historii. Czwartkowe wieczory jesienią zapowiadają się bardzo emocjonująco, biorąc pod uwagę rywali, z jakimi przyjdzie im zagrać.

Nie w czwartek, a w środę odbędzie się pierwszy mecz Jagiellonii w Lidze Europy. Podopieczni Adriana Siemieńca zmierzą się na wyjeździe z Olympiakosem Pireus. W starciu z greckim gigantem nie będą faworytem. Później czeka na nich jeszcze Ararat Armenia, RSC Anderlecht, Lewski Sofia, Sunderland, Crystal Palace, Olympique Lyon oraz Viktoria Pilzno.

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Duma Podlasia również ma tylko jednego podstawowego bramkarza i dwóch młodych zmienników. Na dodatek w kadrze na Ligę Europy są tylko dwaj nominalni napastnicy, a więc Nik Prelec i Youssouf Sylla.

Kadra Jagiellonii Białystok na Ligę Europy:

Bramkarze: Sławomir Abramowicz, Michał Perchel, Jakub Rabiczko

Obrońcy: Bernardo Vital, Szymon Pankiewicz, Bartłomiej Wdowik, Dusan Stojinović, Guilherme Montoia, Yuki Kobayashi, Rodrigo Conceicao, Bartłomiej Krasiewicz, Apostolos Konstantopoulos

Pomocnicy: Hampus Finndell, Norbert Wojtuszek, Taras Romanczuk, Anders Klynge, Kajetan Szmyt, Ousmane Sow, Aleksandar Cirković, Sergio Lozano, Maciej Kuczyński, Karmil Jóźwiak, Eryk Kozłowski

Napastnicy: Jeremy Agbonifo, Nik Prelec, Jesus Imaz, Youssouf Sylla