Barcelona dostała finał Ligi Mistrzów. Flick złożył deklarację

15:22, 15. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  FC Barcelona

FC Barcelona ma nowe marzenie, a konkretnie udział w finale Ligi Mistrzów 2029 na Spotify Camp Nou. Hansi Flick na konferencji prasowej ujawnił, że 2 czerwca będzie na stadionie. Nie wie jednak, w jakiej roli.

Hansi Flick
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fot. Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick zadeklarował obecność na finale LM w 2029 roku

We wtorek (15 września) w Grecji, a dokładnie w Salonikach odbyło się zebranie najważniejszych osób Komitetu Wykonawczego UEFA. Podczas posiedzenia wybrano gospodarzy finałów europejskich pucharów, czyli Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. Finałowe spotkanie w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w 2029 roku odbędzie się w Hiszpanii na legendarnym, ale przebudowanym obiekcie Spotify Camp Nou.

Będzie to pierwszy od 1999 roku finał Ligi Mistrzów na stadionie FC Barcelony. Nic więc dziwnego, że kataloński klub marzy o występie w tym spotkaniu. Przy okazji konferencji prasowej Hansi Flick dostał pytanie, czy będzie tam obecny razem z drużyną. Jego odpowiedź była jednocześnie deklaracją.

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Zdecydowanie. Będę tam na 100 procent. Jako trener lub kibic, zobaczymy. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, w piłce nożnej wszystko dzieje się szybko. Świetnie się bawię, trenując FC Barcelonę. Natomiast nigdy nie wiadomo, co się wydarzy – powiedział Hansi Flick.

Flick nie zadeklarował, że w 2029 roku nadal będzie trenerem FC Barcelony. Jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku, ale jest w nim opcja przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Jeśli zostanie aktywowana, niewykluczone, że Duma Katalonii mocno powalczy o miejsce w finale na Spotify Camp Nou.

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