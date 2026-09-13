Milik przykuł zainteresowanie. Tam może zagrać Polak

08:32, 13. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Nicolo Schira

Arkadiusz Milik nie znajduje się w planach Juventusu. Reprezentant Polski jest na wylocie z klubu. Jak donosi Nicolo Schira, pojawiło się zainteresowanie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nazwa drużyny nie została jednak ujawniona.

Arkadiusz Milik
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Klub ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zainteresowany Milikiem

Arkadiusz Milik liczył na to, że jesienią będzie regularnie grał nie tylko w rozgrywkach Serie A, ale również w Lidze Europy. Okres przygotowawczy nie wskazywał na to, że Luciano Spalletti odstrzeli napastnika. Chwilę po zamknięciu okna transferowego Juventus skreślił go z listy zawodników uprawnionych do gry. Sytuacja polskiego piłkarza stała się wręcz fatalna, ponieważ istnieje ryzyko braku gry aż do stycznia.

Stara Dama nie wiąże z nim przyszłości, więc 32-latek musi szukać drogi ucieczki. Czeka na niego na pewno Górnik Zabrze, ale zawodnik nie chce jeszcze wracać do Polski. Informacje o potencjalnym kierunku transferowym przekazał w mediach społecznościowych Nicolo Schira.

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Zdaniem dziennikarza Milik przykuł uwagę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nazwa drużyny nie została jednak podana. W tamtejszej lidze letnie okno transferowe trwa do 28 września, więc pozostał jeszcze dwa tygodnie na to, żeby dokonać ewentualnych wzmocnień.

Milik ostatni raz w rozgrywkach ligowych wystąpił w poprzednim sezonie, gdy rozegrał dwa mecze. Wcześniej ostatni pełny sezon zanotował w kampanii 2023/2024. Później przez prawie dwa lata zmagał się z problemami zdrowotnymi, które zapoczątkowała kontuzja przed EURO 2024. W Juventusie wystąpił w 77 meczach, w których strzelił 17 bramek.

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