Spalletti na gorącym krześle. Juventus zdecydował ws. przyszłości trenera

18:22, 14. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Radio Anch'io Io Sport

Juventus przegrał z Sassuolo, notując drugi mecz z rzędu bez zwycięstwa. We Włoszech powstała dyskusja na temat przyszłości Luciano Spallettiego. Prezes turyńskiego klubu ogłosił, co dalej z trenerem.

Luciano Spalletti
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FCI Photo Press Agency / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus zachowuje zimną krew w obliczu kiepskich wyników

Juventus dobrze wszedł w sezon, zaczynając od dwóch zwycięstw z rzędu, ale potem przyszedł remis z Milanem i sensacyjna porażka z Sassuolo. W efekcie start rozgrywek w Serie A można uznać za przeciętny, co wywołało we Włoszech dyskusję na temat przyszłości Luciano Spallettiego.

Stara Dama po czterech spotkaniach ma tylko siedem punktów i zajmuje dopiero 8. miejsce w tabeli. Jeszcze przed przerwą na kadrę Turyńczycy rozegrają dwa mecze. W Lidze Europy ich rywalem będzie NEC Nijmegen, a w weekend w ramach 5. kolejki Serie A zmierzą się z Atalantą.

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Posada szkoleniowca po dwóch wpadkach miała znaleźć się na włosku. Szybko jednak do sprawy odniósł się klub za pośrednictwem prezesa. Giovanni Carnevali w rozmowie z Radio Anch’io Io Sport przekazał, że Luciano Spalletti na pewno nie zostanie zwolniony.

Nie planujemy żadnej zmiany trenera. Luciano Spalletti to znakomity szkoleniowiec. Zmiana trenera nie jest czymś, co zwykle biorę pod uwagę – przekazał prezes Juventusu.

Spalletti pracuje w Juventusie od października ubiegłego roku. Łącznie prowadził drużynę w 42 meczach, a jego bilans to 22 zwycięstwa, 12 remisów i 8 porażek. Wcześniej odpowiadał za wyniki reprezentacji Włoch oraz Napoli, z którym sięgnął po mistrzostwo kraju.

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