Spalletti na gorącym krześle. Juventus zdecydował ws. przyszłości trenera

Juventus zachowuje zimną krew w obliczu kiepskich wyników
Juventus dobrze wszedł w sezon, zaczynając od dwóch zwycięstw z rzędu, ale potem przyszedł remis z Milanem i sensacyjna porażka z Sassuolo. W efekcie start rozgrywek w Serie A można uznać za przeciętny, co wywołało we Włoszech dyskusję na temat przyszłości Luciano Spallettiego.
Stara Dama po czterech spotkaniach ma tylko siedem punktów i zajmuje dopiero 8. miejsce w tabeli. Jeszcze przed przerwą na kadrę Turyńczycy rozegrają dwa mecze. W Lidze Europy ich rywalem będzie NEC Nijmegen, a w weekend w ramach 5. kolejki Serie A zmierzą się z Atalantą.
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Posada szkoleniowca po dwóch wpadkach miała znaleźć się na włosku. Szybko jednak do sprawy odniósł się klub za pośrednictwem prezesa. Giovanni Carnevali w rozmowie z Radio Anch’io Io Sport przekazał, że Luciano Spalletti na pewno nie zostanie zwolniony.
– Nie planujemy żadnej zmiany trenera. Luciano Spalletti to znakomity szkoleniowiec. Zmiana trenera nie jest czymś, co zwykle biorę pod uwagę – przekazał prezes Juventusu.
Spalletti pracuje w Juventusie od października ubiegłego roku. Łącznie prowadził drużynę w 42 meczach, a jego bilans to 22 zwycięstwa, 12 remisów i 8 porażek. Wcześniej odpowiadał za wyniki reprezentacji Włoch oraz Napoli, z którym sięgnął po mistrzostwo kraju.