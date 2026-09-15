To może zmienić przyszłość Haalanda. Real i Barcelona już się przygotowują

Erling Haaland może w przyszłości opuścić Manchester City. Dziennikarz Ekrem Konur na X przekazał, że Real Madryt i FC Barcelona przygotowują się na potencjalną szansę w 2027 roku.

fot. NTB / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland może być bohaterem największego transferu

Erling Haaland od dłuższego czasu znajduje się na liście marzeń Realu Madryt, a teraz w tle pojawiła się również FC Barcelona. Według informacji przekazanych przez Ekrema Konura na X oba hiszpańskie giganty uważnie monitorują sytuację Norwega i nie wykluczają ruchu w przyszłości.

Kluczowa pozostaje kwestia warunków jego umowy z Manchesterem City. Źródła bliskie Barcelonie i Realowi twierdzą, że kontrakt napastnika może zawierać rozwiązania umożliwiające mu zmianę klubu, jeśli sam będzie chciał rozpocząć nowy etap kariery. Nie oznacza to jednak, że Haaland już zdecydował o odejściu z Etihad Stadium.

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Real ma być szczególnie zainteresowany rozwojem sytuacji. Norweg od lat znajduje się w kręgu zainteresowań Królewskich, a potencjalna możliwość sprowadzenia jednego z najlepszych napastników świata byłaby dla klubu ogromną szansą. Madrytczycy mają zatem zachowywać czujność i czekać na moment, w którym sytuacja stanie się bardziej konkretna.

🚨 #ManchesterCity Sources close to Barça & Real Madrid believe Haaland’s City contract still contains exit options.



📌 Understanding → If he seeks new challenge, City ready to assess.



📑 Real Madrid → Long‑time admirers, alert for Bernabéu move.



📅 Plan → Both clubs… https://t.co/490dO0nIuI pic.twitter.com/KRyb3j9Hxb — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 15, 2026

W podobny sposób do sprawy podchodzi Barcelona, która również ma przygotowywać się na ewentualną okazję w 2027 roku. Wszystko zależeć będzie jednak od decyzji samego Haalanda oraz jego sytuacji w Man City. Na razie pozostaje on jednym z najważniejszych elementów zespołu Enzo Mareski, ale hiszpańskie potęgi najwyraźniej nie zamierzają spuszczać go z radarów.