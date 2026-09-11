32 mln euro na stole. Man Utd może ruszyć po talent Interu

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Michael Carrick wskazał kolejny cel Man Utd

Manchester United nie zamierza kończyć przebudowy kadry i rozgląda się za kolejnymi wzmocnieniami. Jednym z nazwisk, które ponownie pojawiło się na radarze angielskiego giganta, jest Aleksandar Stanković. 21-letni defensywny pomocnik Interu Mediolan miałby zwiększyć możliwości zespołu w drugiej linii.

Według informacji TEAMtalk trener Michael Carrick miał poprosić klub o zainteresowanie Serbem, którego postrzega jako zawodnika mogącego dać drużynie większą równowagę. Stanković mógłby stworzyć dodatkową opcję obok Kobbiego Mainoo, Youriego Tielemansa czy Andreya Santosa. Jego wartość jest obecnie szacowana na mniej więcej 32 miliony euro.

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Problemem dla Manchesteru United może okazać się jednak stanowisko mistrza Serie A. Mediolańczycy przedłużyli kontrakt Stankovicia do czerwca 2031 roku, a po jego udanym okresie w Club Brugge zdecydowali się ponownie włączyć go do pierwszego zespołu. Włoski klub nie zamierza tym samym ułatwiać mu odejścia. Szczególnie jeśli pomocnik potwierdzi swój potencjał w lidze włoskiej i Lidze Mistrzów.

Man Utd nie jest jednak jedynym klubem z Premier League, który obserwuje sytuację młodego Serba. Zainteresowanie Stankoviciem wykazywały również Liverpool oraz Tottenham Hotspur. Anglicy mają monitorować jego rozwój w trakcie sezonu, a kolejne rozmowy z otoczeniem zawodnika i Interem mogą zostać przeprowadzone wiosną 2027 roku. Na Old Trafford już teraz mają jednak wiedzieć, kogo chcą mieć na swoim radarze.