Real Madryt nie zrezygnował. Wielki transfer wciąż możliwy

09:31, 11. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  AS

Real Madryt i rynek transferowy to jedno z najlepszych połączeń. Florentino Perez czuje się w nim jak ryba w wodzie. Świadczy o tym fakt, że Los Blancos wciąż kontrolują sytuację Nico Paza. Dziennik AS donosi, że wystarczy 80 mln euro, żeby pomocnik wrócił na Bernabeu.

Florentino Perez
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Nico Paz w przyszłym roku może trafić do Realu Madryt

Real Madryt i Nico Paz to jedna z sag transferowych minionego lata, którą kibice śledzili z wypiekami na twarzy. Argentyńczyk w ciągu ostatnich dwóch lat rozwinął się tak bardzo, że trafił pod lupę największych klubów na świecie. Cały czas jednak sytuację kontrolowali Królewscy, którzy mieli w ręku jego kartę zawodniczą. Finalnie na mocy zapisów w kontrakcie wykupili go z Como, lecz od razu sprzedali do włoskiego klubu z ogromnym zyskiem.

Co ciekawe, nie oznacza to, że Nico Paz nie ma szans, żeby w przyszłości wrócić na Bernabeu. Okazuje się, że taki scenariusz istnieje. Co ciekawe, wydaje się nawet bardzo prawdopodobny. Nowe informacje w sprawie utalentowanego piłkarza przekazał dziennik AS.

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Ich zdaniem w umowie zawodnika znalazła się kolejna klauzula. Ponownie chodzi o klauzulę odkupu, ale tym razem bez pierwszeństwa. Jeśli Real Madryt będzie chciał sprowadzić Nico Paza latem przyszłego roku, musi zapłacić 80 milionów euro, czyli o 20 mln euro więcej niż dostali od Como.

Warto odnotować, że Real rozważał wykup piłkarza, a następnie wypożyczenie powrotne do włoskiego zespołu. Niewykluczone, że znaleźli inny sposób, żeby każda ze stron była zadowolona. Fakt, że Nico Paz pozostał w Como, sprawił, że 22-latek może zebrać doświadczenie w Lidze Mistrzów poprzez regularną grę. Chyba nikt nie byłby zdziwiony, jeśli Florentino Perez właśnie tak zaplanował przyszłość Argentyńczyka.

Nico Paz od początku sezonu potwierdza dobrą formę. Łącznie w czterech meczach strzelił jednego gola i zaliczył dwie asysty.

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