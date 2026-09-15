Złota Piłka 2026: Wskazali pięciu faworytów. Wśród nich Messi

15:03, 15. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  L'Equipe

Złota Piłka 2026 zostanie przyznana pod koniec października. Tegoroczna gala po raz pierwszy w historii odbędzie się poza Francją. L'Equipe wskazał pięciu faworytów, a wśród nich jest Leo Messi.

Lionel Messi
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

L’Equipe wybrał pięciu faworytów do Złotej Piłki

Złota Piłka w 2026 roku będzie inna od poprzednich. Uroczysta gala odbędzie się w Londynie, co jest pierwszym takim przypadkiem w historii. Poprzednie edycje plebiscytu za każdym razem miały miejsce we Francji. Po raz pierwszy od dawna nie ma także wyraźnego faworyta do zdobycia nagrody.

W ostatnich latach zawsze można było wskazać jednego lub dwóch zawodników, którzy mają największe szanse. Tym razem sytuacja jest inna, a Złota Piłka może trafić w ręce kogokolwiek z wielkiej piątki. Takową wskazał L’Equipe umieszczając ich na okładce wtorkowego wydania popularnego dziennika.

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Media sugerują, że Złota Piłka trafi do Kyliana Mbappe lub Lamine Yamal. W ciągu ostatnich tygodni to właśnie oni stali się faworytami. Natomiast w gronie pięciu zawodników, którzy pojawili się na okładce są jeszcze Harry Kane, Ousmane Dembele i Leo Messi. Fotografię podpisano: „To ich projekt”.

Obecności Mbappe i Yamala raczej nie ma podstaw, żeby kwestionować. Zresztą podobnie jest w przypadku Harry’ego Kane, a także Ousmane Dembele. Ten drugi może nie miał indywidualnie wybitnego sezonu, ale za to osiągał sukcesy klubowe. Dziwić – albo i nie, bo wiemy, jak działa Złota Piłka – może za to obecność Leo Messiego. Argentyńczyk wygrał tylko mało prestiżowe rozgrywki MLS, a na mundialu przegrał w finale. Niemniej jednak już niejednokrotnie byliśmy świadkami, gdy zdobył nagrodę, choć był ktoś, kto zasługiwał na nią bardziej. Tak był w 2021 roku z Robertem Lewandowskim.

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