Lech Poznań ogłosił kadrę na Ligę Europy. Jedna pozycja martwi

Kadra Lecha Poznań na Ligę Europy
Lech Poznań w tym roku walczył o Ligę Mistrzów, ale przygoda w eliminacjach zakończyła się już na pierwszym dwumeczu. Mistrz Polski, choć wygrał w pierwszym spotkaniu (4:1), poległ w rewanżu, przegrywając po rzutach karnych z Aarhus. Na całe szczęście świetnie zaprezentowali się w el. Ligi Europy, dzięki czemu w sezonie 2026/2027 zagrają na wyższym poziomie niż przed rokiem.
W fazie ligowej zmierzą się na start z Crystal Palace. Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek (17 września). W kolejnych meczach czeka ich rywalizacja z Bayer Leverkusen, Sunderland, Benfica, Union SG, Ferencvaros, Torreense i OFI Kreta. Celem będzie TOP24, które dwa awans do fazy pucharowej.
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We wtorek (15 września) Lech Poznań ogłosił kadrę na Ligę Europy. W oczy rzuca się słabo obsadzona pozycja bramkarza. Oprócz Mateusza Lisa pozostali golkiperzy to dwaj młodzi wychowankowie klubu – Mateusz Pruchniewski oraz Wiktor Obremski.
Kadra Lecha Poznań na Ligę Europy:
Bramkarze: Mateusz Lis, Wiktor Obremski, Mateusz Pruchniewski
Obrońcy: Joel Pereira, Michał Gurgul, Terry Yegbe, Alex Douglas, Robert Gumny, Mateusz Skrzypczak, Joao Moutinho, Wojciech Mońka, Hubert Janyszka
Pomocnicy: Gustav Berggren, Daniel Hakans, Pablo Rodriguez, Antoni Kozubal, Ali Gholizadeh, Leo Bengtsson, Radosław Murawski, Karol Delikat, Patrik Walemark, Allahyar Sayyadmanesh, Filip Jagiełło, Luis Palma
Napastnicy: Yannick Agnero, Mikael Ishak, Wojciech Szymczak