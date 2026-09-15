Lech Poznań ogłosił kadrę na Ligę Europy. Jedna pozycja martwi

Lech Poznań w czwartek zmierzy się z Crystal Palace przed własną publicznością. Klub ogłosił kadrę na rozgrywki Ligi Europy. Warto zwrócić uwagę, że Mateusz Lis nie ma zmiennika. Oprócz niego wśród bramkarzy znajduje się dwóch młodych wychowanków.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Kadra Lecha Poznań na Ligę Europy

Lech Poznań w tym roku walczył o Ligę Mistrzów, ale przygoda w eliminacjach zakończyła się już na pierwszym dwumeczu. Mistrz Polski, choć wygrał w pierwszym spotkaniu (4:1), poległ w rewanżu, przegrywając po rzutach karnych z Aarhus. Na całe szczęście świetnie zaprezentowali się w el. Ligi Europy, dzięki czemu w sezonie 2026/2027 zagrają na wyższym poziomie niż przed rokiem.

W fazie ligowej zmierzą się na start z Crystal Palace. Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek (17 września). W kolejnych meczach czeka ich rywalizacja z Bayer Leverkusen, Sunderland, Benfica, Union SG, Ferencvaros, Torreense i OFI Kreta. Celem będzie TOP24, które dwa awans do fazy pucharowej.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

We wtorek (15 września) Lech Poznań ogłosił kadrę na Ligę Europy. W oczy rzuca się słabo obsadzona pozycja bramkarza. Oprócz Mateusza Lisa pozostali golkiperzy to dwaj młodzi wychowankowie klubu – Mateusz Pruchniewski oraz Wiktor Obremski.

Kadra Lecha Poznań na Ligę Europy:

Bramkarze: Mateusz Lis, Wiktor Obremski, Mateusz Pruchniewski

Obrońcy: Joel Pereira, Michał Gurgul, Terry Yegbe, Alex Douglas, Robert Gumny, Mateusz Skrzypczak, Joao Moutinho, Wojciech Mońka, Hubert Janyszka

Pomocnicy: Gustav Berggren, Daniel Hakans, Pablo Rodriguez, Antoni Kozubal, Ali Gholizadeh, Leo Bengtsson, Radosław Murawski, Karol Delikat, Patrik Walemark, Allahyar Sayyadmanesh, Filip Jagiełło, Luis Palma

Napastnicy: Yannick Agnero, Mikael Ishak, Wojciech Szymczak