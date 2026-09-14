Chelsea naciska na gwiazdę Interu. Alonso chce go u siebie

Chelsea zamierza ruszyć w styczniu na polowanie, a ich celem stał się Alessandro Bastoni. Na transfer obrońcy naciska Xabi Alonso. Inter Mediolan wycenił piłkarza na 80 mln euro - twierdzi Corriere dello Sport.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Bastoni za drogi dla Barcelony, ale Alonso chce go w Chelsea

Chelsea po czterech kolejkach ma na swoim koncie jedynie siedem punktów, ale i tak daje im to wysokie 5. miejsce w tabeli Premier League. Xabi Alonso i spółka rozpoczęli rozgrywki ligowe od dwóch zwycięstw, lecz ostatnie dwa spotkania to porażka z Arsenalem i remis z Hull City. Warto dodać, że The Blues wydali latem na wzmocnienia ponad 400 milionów euro. Fakt, że praktycznie tyle samo zarobili ze sprzedaży zawodników, otwiera im drogę do kolejnych wzmocnień. W styczniu planują ruszyć po piłkarza, który ostatnio był na celowniku FC Barcelony.

Chodzi o Alessandro Bastoniego. Reprezentant Włoch był łączony z Dumą Katalonii, lecz odstraszyła ich cena, jakiej zażądał Inter Mediolan. Nerazzurri wycenili swoją gwiazdę na 80 milionów euro. Taka kwota nie robi problemu Chelsea, która jest gotowa zapłacić tyle, ile będzie trzeba.

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Według informacji Corriere dello Sport na transfer Bastoniego mocno naciska Xabi Alonso. Szkoleniowiec miał poprosić o to, żeby 27-latek trafił na Stamford Bridge w nadchodzącym oknie transferowym. Co ciekawe, w przeszłości łączono go z Realem Madryt, gdy trenerem zespołu był właśnie Alonso.

Bastoni jest kluczowym piłkarzem Interu Mediolan. Na Giuseppe Meazza trafił latem 2018 roku z Atalanty za 40 mln euro. Łącznie wystąpił w 302 meczach, w których strzelił 8 bramek i zanotował 30 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku.