Szymański na liście życzeń dwóch topowych klubów Serie A

Sebastian Szymański dobrze radzi sobie w barwach Rennes, czym przykuł uwagę mocniejszych drużyn. Ekrem Konur na łamach serwisu sportowy.net poinformował, że Polakiem interesują się kluby Serie A.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Napoli i Como interesują się Szymańskim

Sebastian Szymański zimą tego roku zmienił klub, odchodząc po nieco ponad dwóch latach z Fenerbahce. Reprezentant Polski przeniósł się do Francji, gdzie podpisał kontrakt z Rennes. Drużyna z Ligue 1 zapłaciła za niego ok. 10 milionów euro, a ofensywny pomocnik odwdzięczył się dobrą grą. W poprzednim sezonie uzbierał 17 meczów, w których strzelił gola i zanotował trzy asysty. Początek obecnej kampanii zaczął na wysokim poziomie.

W czterech dotychczasowych spotkaniach strzelił bramkę i zanotował asystę. Dobra forma przyciągnęła uwagę silniejszych klubów. Z informacji Ekrema Konura na łamach serwisu sportowy.net wynika, że wśród zainteresowanych znalazły się dwie drużyny z Serie A.

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Wśród zespołów, które obserwują Szymańskiego, znaleźli się uczestnicy Ligi Mistrzów, a więc Como oraz Napoli. Na ten moment to jednak tylko zainteresowanie i obserwacja. Dziennikarz zaznaczył, że żadna z wymienionych drużyn nie nawiązała kontaktu z Rennes czy otoczeniem piłkarza.

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku Como reprezentant Polski jest rozpatrywany jako potencjalny następca Nico Paza. Nie da się ukryć, że Argentyńczyk cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a jego przyszłość mocno powiązana jest z Realem Madryt. Z kolei Napoli szuka piłkarza, który wniesie kreatywność i zwiększy tempo gry w ataku. 27-latek wpisuje się idealnie w ten profil.

Rennes nie zamierza łatwo oddawać Szymańskiego. Tylko kwota powyżej 20 milionów euro może przekonać ich do sprzedaży polskiego piłkarza.