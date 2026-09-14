Szymański na liście życzeń dwóch topowych klubów Serie A

19:36, 14. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Ekrem Konur / sportowy.net

Sebastian Szymański dobrze radzi sobie w barwach Rennes, czym przykuł uwagę mocniejszych drużyn. Ekrem Konur na łamach serwisu sportowy.net poinformował, że Polakiem interesują się kluby Serie A.

Sebastian Szymański
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Napoli i Como interesują się Szymańskim

Sebastian Szymański zimą tego roku zmienił klub, odchodząc po nieco ponad dwóch latach z Fenerbahce. Reprezentant Polski przeniósł się do Francji, gdzie podpisał kontrakt z Rennes. Drużyna z Ligue 1 zapłaciła za niego ok. 10 milionów euro, a ofensywny pomocnik odwdzięczył się dobrą grą. W poprzednim sezonie uzbierał 17 meczów, w których strzelił gola i zanotował trzy asysty. Początek obecnej kampanii zaczął na wysokim poziomie.

W czterech dotychczasowych spotkaniach strzelił bramkę i zanotował asystę. Dobra forma przyciągnęła uwagę silniejszych klubów. Z informacji Ekrema Konura na łamach serwisu sportowy.net wynika, że wśród zainteresowanych znalazły się dwie drużyny z Serie A.

Oglądaj hity Ekstraklasy i Premier League za ZA DARMO: Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS i obierz voucher do CANAL PLUS na 3 miesiące.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wśród zespołów, które obserwują Szymańskiego, znaleźli się uczestnicy Ligi Mistrzów, a więc Como oraz Napoli. Na ten moment to jednak tylko zainteresowanie i obserwacja. Dziennikarz zaznaczył, że żadna z wymienionych drużyn nie nawiązała kontaktu z Rennes czy otoczeniem piłkarza.

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku Como reprezentant Polski jest rozpatrywany jako potencjalny następca Nico Paza. Nie da się ukryć, że Argentyńczyk cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a jego przyszłość mocno powiązana jest z Realem Madryt. Z kolei Napoli szuka piłkarza, który wniesie kreatywność i zwiększy tempo gry w ataku. 27-latek wpisuje się idealnie w ten profil.

Rennes nie zamierza łatwo oddawać Szymańskiego. Tylko kwota powyżej 20 milionów euro może przekonać ich do sprzedaży polskiego piłkarza.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości