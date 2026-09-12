Barcelona patrzy, a Inter działa. Ważny ruch w sprawie zawodnika

Inter Mediolan chce zatrzymać Federico Dimarco na dłużej. "La Gazzetta dello Sport" informuje, że w najbliższych dniach dojdzie do rozmów w sprawie nowego kontraktu Włocha.

fot. Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: Crisitan Chivu

Inter Mediolan zdecydował w sprawie Dimarco

Inter Mediolan nie zamierza dopuścić do sytuacji, w której jeden z najważniejszych zawodników zespołu będzie wchodził w ostatnie miesiące umowy bez konkretnej perspektywy na pozostanie w klubie. Obecny kontrakt Federico Dimarco wygasa wraz z końcem sezonu. W związku z tym Nerazzurri chcą działać szybko.

Według informacji „La Gazzetta dello Sport” dyrektor sportowy Dario Baccin ma spotkać się z przedstawicielem zawodnika. Celem będzie kontynuowanie negocjacji oraz wypracowanie porozumienia, które związałoby Dimarco z Interem aż do 2030 roku. Obie strony mają być zainteresowane dalszą współpracą.

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Sprawa jest o tyle istotna, że w ostatnim czasie pojawiały się informacje o zainteresowaniu 27-letnim wahadłowym ze strony FC Barcelony. Dimarco pozostaje jednym z najbardziej cenionych włoskich zawodników na swojej pozycji, a w poprzednim sezonie został wybrany MVP Serie A.

Sam piłkarz wcześniej sygnalizował niezadowolenie z tempa rozmów dotyczących jego przyszłości, ale obecnie sytuacja zmierza w kierunku rozwiązania. Inter chce zamknąć temat przedłużenia umowy i tym samym zakończyć spekulacje dotyczące możliwego odejścia swojej gwiazdy. Nowy kontrakt do 2030 roku byłby dla Nerazzurrich jasnym sygnałem, że Dimarco pozostaje ważną częścią projektu.

Tymczasem w poniedziałek wieczorem ekipa ze Stadio Giuseppe Mezza rozegra kolejne spotkanie ligowe. Tym razem zmierzą się w roli gospodarza z Udinese Calcio. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:45.