Mourinho poprosił Real o wielki transfer! To główny faworyt do Złotej Piłki

Jose Mourinho ma wrócić do Realu Madryt i od razu wskazał wymarzony transfer. Portugalczyk chce sprowadzenia Harry’ego Kane’a z Bayernu Monachium.

Jose Mourinho ma szykować wielki transfer po powrocie do Realu Madryt. Według informacji Fichajes.net Portugalczyk wskazał Harry’ego Kane’a jako priorytet do wzmocnienia ofensywy.

Nowy trener „Królewskich” ma oczekiwać sprowadzenia klasycznego napastnika, który od razu podniesie poziom drużyny. Kane idealnie wpisuje się w ten profil, a Mourinho bardzo dobrze zna go jeszcze ze wspólnej pracy w Tottenhamie.

Portugalczyk uważa, że Anglik byłby idealnym partnerem dla Viniciusa Juniora i Kyliana Mbappe. Chodzi nie tylko o gole, ale też o grę tyłem do bramki, współpracę z kolegami i tworzenie przestrzeni dla szybkich skrzydłowych.

Real Madryt szykuje wielką ofertę

Harry Kane ma za sobą znakomity sezon w Bayernie Monachium. Zdobył 58 bramek i zanotował siedem asyst, stając się najskuteczniejszym strzelcem w Europie. Dzięki temu jest głównym faworytem do zdobycia Złotej Piłki według wielu rankingów.

Real Madryt ma przygotowywać ofertę w okolicach 80 milionów euro. Klub liczy, że dobre relacje Mourinho z Kane’em mogą pomóc w przekonaniu napastnika do przeprowadzki do Hiszpanii.

Transfer nie będzie jednak prosty. Bayern Monachium nie chce sprzedawać swojej gwiazdy, a kontrakt Anglika obowiązuje do 2027 roku.