Wrócił temat transferu gwiazdy Man Utd do Realu Madryt

12:51, 20. maja 2026
Mateusz Bednarski
Real Madryt pracuje nad wzmocnieniami przed następnym sezonem. Według Defensa Centra, Królewscy ponownie zainteresowali się Diogo Dalotem z Manchestery United, który miałby zastąpić Carvajala.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Real szuka nowego prawego obrońcy

Real Madryt przygotowuje się do nowego etapu po zakończeniu ery Daniego Carvajala. Doświadczony obrońca ma po sezonie pożegnać się z Santiago Bernabeu. Władze klubu analizują rynek i szukają piłkarza, który w dłuższej perspektywie przejmie jego rolę.

Według informacji przekazanych przez Defensa Central na radarze Królewskich ponownie znalazł się Diogo Dalot z Manchesteru United. Portugalczyk jest jednym z zawodników wysoko ocenianych wewnątrz klubu. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale nazwisko obrońcy coraz częściej przewija się w rozmowach dotyczących letnich wzmocnień.

Dużą rolę może odegrać Jose Mourinho. Według medialnych doniesień szkoleniowiec bardzo ceni możliwości portugalskiego zawodnika. Obaj współpracowali wcześniej w Manchesterze United. Tam Dalot rozwijał się pod okiem portugalskiego trenera i właśnie ta relacja może okazać się istotna.

Dodatkowym atutem pozostają kwestie pozaboiskowe. Dalota reprezentuje Jorge Mendes. Agent od lat utrzymuje dobre relacje z Realem Madryt. To może ułatwić ewentualne rozmowy i przyspieszyć rozwój sytuacji.

27 letni Portugalczyk ma profil, którego szuka Real. Potrafi grać po obu stronach defensywy. Dobrze odnajduje się w grze obronnej i wspiera działania ofensywne. Nie należy do najbardziej medialnych gwiazd, ale jest ceniony za regularność i wszechstronność.