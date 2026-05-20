Wielka zmiana od EURO 2032? UEFA ma już konkretny projekt

UEFA szykuje rewolucję w eliminacjach mistrzostw Europy. Nowy system kwalifikacji ma ograniczyć jednostronne mecze i zwiększyć poziom rywalizacji już od EURO 2032.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Aleksander Ceferin

UEFA chce całkowicie przebudować eliminacje. Powód jest jasny

UEFA ma dzisiaj zatwierdzić duże zmiany w systemie kwalifikacji do mistrzostw Europy. Jak poinformował Mateusz Ligęza na platformie X, nowe zasady mają zostać omówione podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego UEFA w Stambule. Rewolucja miałaby wejść w życie od turnieju EURO 2032 i całkowicie zmienić sposób rozgrywania eliminacji.

Według informacji przekazanych przez dziennikarza, 36 najwyżej sklasyfikowanych reprezentacji w rankingu UEFA zostałoby podzielonych na trzy grupy, liczące po 12 zespołów. Format miałby przypominać fazę ligową Ligi Mistrzów. Każda drużyna rozegrałaby sześć spotkań — z jednym rywalem mecz i rewanż, a z czterema pozostałymi tylko po jednym meczu. O tym, z kim zagrają poszczególne reprezentacje, decydowałoby losowanie.

Pierwsze sygnały z UEFA są takie, że z każdej z trzech grup awans na mistrzostwa Europy mogłoby uzyskać po sześć drużyn. To oznaczałoby kwalifikację dla połowy uczestników każdej grupy. O wszystkim decydowałaby końcowa tabela po rozegraniu wszystkich spotkań.

WIELKIE ZMIANY W SYSTEMIE KWALIFIKACJI DO EURO już od turnieju 2032❗️Dzisiaj ma to zatwierdzić Komitet Wykonawczy UEFA, który obraduje dzisiaj w Stambule.

36 najwyżej rozstawionych drużyn w rankingu UEFA zostanie podzielonych na 3 grupy po 12 drużyn. Trochę wzorem fazy ligowej… — Mateusz Ligęza (@LigezaMateusz) May 20, 2026

Zespoły zajmujące miejsca od 37 do 54 w rankingu UEFA miałyby rywalizować w osobnych eliminacjach, w których do zdobycia byłyby łącznie dwa miejsca na turniej finałowy. Dodatkową ścieżką awansu pozostałaby Liga Narodów UEFA.

W poście Ligęzy przekazane zostało też, że głównym celem zmian jest ograniczenie spotkań o bardzo jednostronnym przebiegu. Na przykład takich jak mecze Anglii z San Marino. UEFA chce zwiększyć poziom sportowy eliminacji oraz sprawić, aby rywalizacja między reprezentacjami była bardziej wyrównana i atrakcyjna dla kibiców oraz nadawców telewizyjnych.