Xabi Alonso rusza po wielki transfer. Chelsea szykuje hit

Chelsea ma szykować głośny transfer ofensywny po objęciu zespołu przez Xabiego Alonso. Hiszpan według medialnych doniesień wskazał już jeden z głównych celów na lato.

Chelsea szykuje ofensywną rewolucję. Xabi Alonso ma już swój cel

Chelsea rozpoczęła planowanie letniej przebudowy składu, a według informacji przekazanych przez El Nacional jednym z priorytetów Xabiego Alonso ma być sprowadzenie Igora Thiago. Brazylijski napastnik, który w ostatnich miesiącach zwrócił na siebie uwagę świetną formą strzelecką, miał znaleźć się wysoko na liście życzeń nowego szkoleniowca londyńskiego klubu.

Jak podaje źródło, hiszpański trener chce wzmocnić przede wszystkim ofensywę zespołu po rozczarowującym sezonie i problemach kadrowych. Te miały wpływ na wyniki drużyny. W mediach podkreśla się, że ekipa z Londynu miała problemy ze skutecznością, a część zawodników nie spełniła oczekiwań lub zmagała się z kontuzjami.

Według najnowszych wieści głównymi kandydatami do odejścia lub ograniczenia roli mają być piłkarze, którzy nie przekonali sztabu szkoleniowego. W tym kontekście Xabi Alonso miał wskazać Igora Thiago jako zawodnika mogącego wnieść nową jakość do ataku zespołu.

Brazylijczyk ma za sobą bardzo udany sezon. Jak przypomina El Nacional, napastnik zdobył 25 bramek we wszystkich rozgrywkach i stał się jednym z największych objawień europejskiego futbolu. Dobra forma otworzyła mu także drogę do seniorskiej reprezentacji Brazylii, gdzie dzieli szatnię z takimi zawodnikami jak Raphinha czy Vinicius Junior.

Według źródła Chelsea musiałaby zapłacić za transfer mniej więcej 80 milionów euro. Taka kwota ma odpowiadać oczekiwaniom obecnego klubu zawodnika i jednocześnie pokazywać, jak wysoko oceniany jest obecnie potencjał brazylijskiego napastnika.