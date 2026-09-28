Fabregas dogadał się z Como. Ma klauzulę dla trzech topowych klubów

Cesc Fabregas osiąga świetne wyniki z Como. W przyszłości może trafić do topowego klubu w Europie. Jak donosi Gianluca Di Marzio, w jego kontrakcie jest klauzula, która umożliwia mu odejście do FC Barcelony, Chelsea i Arsenalu, a więc byłych drużyn Hiszpana.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

W tych trzech klubach może pracować Fabregas

Como to największa rewelacja ostatnich dwóch lat we włoskiej piłce. W sezonie 2024/2025 byli beniaminkiem Serie A i spisali się powyżej oczekiwań, zajmując 10. miejsce w tabeli. Ostatnia kampania była jeszcze lepsza, ponieważ podopieczni Cesca Fabregasa skończyli w TOP 4, czyli na miejscach premiowanych awansem do Ligi Mistrzów. Jest to pierwszy raz, gdy drużyna znad jeziora Como awansowała do elitarnych rozgrywek.

Za głównego autora sukcesów „Lariani” uznany został nie kto inny jak Cesc Fabregas. Hiszpański szkoleniowiec oparł drużynę na młodych zawodnikach o dużym potencjale. To z jego ręki wyszedł m.in. Nico Paz, który z mało znanego piłkarza stał się absolutną gwiazdą Serie A.

Nic więc dziwnego, że o 39-latku zaczęły myśleć topowe kluby w Europie. Fabregas był już łączony m.in. z Arsenalem, Realem Madryt i FC Barceloną. Latem zeszłego roku swoich szans próbował również Inter Mediolan, który był zainteresowany zatrudnieniem hiszpańskiego taktyka.

Z informacji, jakie przekazał Gianluca Di Marzio wynika, że Fabregas ma specjalną klauzulę w kontrakcie. Ułatwi ona w przyszłości zmianę pracodawcy, ale tylko do trzech konkretnych klubów. Wspomniany zapis dotyczy byłych drużyn, w których grał jako piłkarz, a więc Chelsea, FC Barcelona i Arsenal.

W obecnym sezonie Como pod wodzą Fabregasa zajmuje 8. miejsce w tabeli po 5. kolejkach. Na swoim koncie mają 10 punktów, na co składają się trzy zwycięstwa, remis i porażka. W swoim debiucie w Lidze Mistrzów rozbili RB Lipsk (4:1).