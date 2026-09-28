Potter wskazał na trzech polskich piłkarzy. Na nich musi uważać Szwecja

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Szwedzi docenili trzech reprezentantów Polski

Reprezentacja Szwecji podobnie jak w marcu zmierzy się z Polską. Tym razem stawką nie będzie awans na Mistrzostwa Świata, a komplet punktów w Lidze Narodów. Przed meczem w Sztokholmie selekcjoner drużyny Trzech Koron wziął udział w konferencji prasowej. W rozmowie z dziennikarzami docenił indywidualną jakość trzech polskich piłkarzy. Wyróżnił Nicolę Zalewskiego, Piotra Zielińskiego oraz Sebastiana Szymańskiego.

– Zdajemy sobie sprawę z indywidualnej jakości Zalewskiego, Zielińskiego czy Szymańskiego – mówił Graham Potter, cytowany przez Wojciecha Pielę.

Graham Potter krótko opisał także charakterystykę reprezentacji Polski. Anglik uważa naszą drużynę za powtarzalną, ale elastyczną w ataku.

– Są groźni zarówno przy grze szeroko, jak i w strefie środkowej, bliżej pola karnego. W ich grze widać jednak również powtarzalność i schematy. Myślę, że zaletą Polski jest elastyczność i możliwość atakowania na różne sposoby – dodał selekcjoner reprezentacji Szwecji.

Przypomnijmy, że ostatnie bezpośrednie starcie Polska – Szwecja zakończyło się wynikiem (2:3). W efekcie to właśnie podopieczni Grahama Pottera awansowali na Mistrzostwa Świata, gdzie odpadli w 1/16 finału, przegrywając z Francją (0:3).