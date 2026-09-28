Były reprezentant Polski ocenił Urbana. Tak widzi przyszłość selekcjonera

17:05, 28. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TVP Sport

Jan Urban i jego przyszłość to gorący temat w polskich mediach. W rozmowie z TVP Sport murem za selekcjonerem stanął Paweł Kryszałowicz. Były reprezentant Polski wprost zasugerował, że powinien on prowadzić kadrę również w el. Mistrzostw Europy.

Jan Urban
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Kryszałowicz broni Urbana. „Oceniam jego pracę pozytywnie”

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana nie awansowała na Mistrzostwa Świata 2026. Mimo to atmosfera wokół kadry, a przede wszystkim jej styl gry uległy poprawie. Mimo to w mediach pojawiły się doniesienia, że selekcjoner w Lidze Narodów gra o posadę. Po spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną nastroje mocno opadły ze względu na rozczarowujący występ i stratę punktów. W obronie trenera stanął jednak Paweł Kryszałowicz.

Zdaniem byłego reprezentanta Polski praca, jaką wykonał Jan Urban, powinna być oceniana pozytywnie. Z nim na ławce są nadzieje, że osiągnie sukces z kadrą i wyciśnie z obecnych zawodników tyle, ile się da.

Oceniam jego pracę pozytywnie. Przejął zespół w trudnym momencie i szybko udało mu się wywrzeć pozytywny wpływ na tej drużynie. Teraz próbuje wprowadzać do kadry nowych zawodników. Być może narażę się teraz części kibiców, ale musimy pogodzić się z faktem, że obecnie jesteśmy europejskim średniakiem, który powinien cieszyć się już z samego awansu na dużą imprezę. Dotychczasowe działania Urbana dają nadzieję na to, że wyciśnie z tej grupy tak dużo, jak tylko się da – powiedział Paweł Kryszałowicz w rozmowie z TVP Sport.

Kryszałowicz uważa, że Jan Urban powinien zostać na stanowisku i poprowadzić drużynę w el. Mistrzostw Europy. Krytyka, jaka go spotkała, była niezasłużona, ale jak sam podkreśla, wynika ona z faktu, że zbyt łatwo w polskiej piłce popadamy ze skrajności w skrajność.

Co do krytyki, to wszyscy doskonale wiemy, jak łatwo popadamy w skrajności. Zdarzało nam się już zwolnić selekcjonera po awansie na mistrzostwa Europy, dlatego niewiele ruchów dotyczących tego stanowiska mogłoby mnie jeszcze zdziwić. W obecnej sytuacji byłoby to jednak bez sensu. Urban powinien poprowadzić kadrę w meczach Ligi Narodów, a następnie w kwalifikacjach do Euro 2028. Dopiero po tym cyklu eliminacyjnym będzie można rozliczyć jego pracę – dodał były reprezentant Polski.

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