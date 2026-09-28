Szanse reprezentacji Polski na awans w Lidze Narodów. Nie jest dobrze

Reprezentacja Polski ma mniejsze szanse na awans do dywizji A Ligi Narodów niż reprezentacja Szwecji. Z wyliczeń Football Meets Data wynika, że Biało-Czerwoni mają 31,7% prawdopodobnieństwa, że awansują.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Szwecja ma większe szanse na awans niż Polska

Reprezentacja Polski w poniedziałek wieczorem zmierzy się na wyjeździe ze Szwecją. Będzie to okazja do rewanżu za przegrany finał baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Jednocześnie podopieczni Jana Urbana postarają się o pierwszy komplet punktów w tegorocznej Lidze Narodów. Kilka dni temu Biało-Czerwoni zaliczyli wpadkę, remisując bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną. Ten wynik mocno utrudni nam walkę o awans do dywizji A.

Wyliczenia dotyczące szans na awans nie są dla nas zbyt dobre. Według Football Meets Data faworytem do zajęcia 1. miejsca w grupie jest Szwecja. Reprezentacja Polski ma 31,7% szans na awans. Dla porównania Szwecja ma aż 65,1% szans, żeby awansować do dywizji A Ligi Narodów.

Szanse na awans do dywizji A Ligi Narodów wg. Football Meets Data:

Szwecja – 65,1% Polska – 31,7% Bośnia i Hercegowina – 20% Rumunia – 14,8%

Nadchodzący mecz ze Szwecją będzie kluczowy w kontekście walki o 1. miejsce. Obecnie w tabeli drużyna Trzech Koron ma na swoim koncie komplet punktów, a Biało-Czerwoni zaledwie jedno oczko. Potencjalna porażka mocno utrudni walkę o bezpośredni awans. Warto dodać, że jeśli podopieczni Jana Urbana zajmą 2. miejsce w grupie, zagrają w marcu baraże o awans do dywizji A Ligi Narodów.

Na trwającym zgrupowaniu Polska rozegra w kolejnych dniach jeszcze dwa mecze. Najpierw z Rumunią, a następnie z Bośnią i Hercegowiną.