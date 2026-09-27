160 milionów euro przepadło. Roberto Carlos wskazał, co się stało

Roberto Carlos stracił niemal cały majątek zarobiony podczas kariery. Jak informuje FootMercato.com, legenda Realu Madryt ujawniła, że zniknęło mniej więcej 160 milionów euro.

fot. Ricardo Rocha / Alamy Na zdjęciu: Roberto Carlos

Roberto Carlos po latach zdecydował się opowiedzieć o finansowym dramacie, który spotkał go już po zakończeniu kariery. Brazylijczyk twierdzi, że ogromną część problemów wywołały osoby z jego najbliższego otoczenia, w tym były agent oraz członkowie rodziny.

Były obrońca Realu Madryt i Interu Mediolan przyznał, że sytuacja wymknęła się spod kontroli do tego stopnia, iż miał stracić 99 procent pieniędzy zgromadzonych dzięki grze w piłkę. – Miałem poważne problemy, niektórzy opróżnili moje konto bankowe. Z powodu problemów z moim byłym agentem i problemów rodzinnych straciłem 99 procent wszystkiego, co zarobiłem na piłce nożnej – powiedział Roberto Carlos cytowany przez FootMercato.com.

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Najbardziej wstrząsający moment miał nadejść, gdy Brazylijczyk dowiedział się o dokumentach, których wcześniej nie znał. – Pewnego dnia zasnąłem, a następnego ranka pokazano mi stos dokumentów, o których istnieniu nawet nie wiedziałem. W tym momencie zrozumiałem, że straciłem całą pracę mojego życia – wyznał były reprezentant Brazylii.

Roberto Carlos zakończył zawodową karierę ponad dekadę temu, zostawiając po sobie imponujące dziedzictwo. Z Realem Madryt zdobywał najważniejsze klubowe trofea, a z reprezentacją Brazylii sięgnął po mistrzostwo świata w 2002 roku. Dzisiaj jego wspomnienia pokazują jednak zupełnie inną stronę życia po zakończeniu gry na najwyższym poziomie.