160 milionów euro przepadło. Roberto Carlos wskazał, co się stało

21:46, 27. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  FootMercato.com

Roberto Carlos stracił niemal cały majątek zarobiony podczas kariery. Jak informuje FootMercato.com, legenda Realu Madryt ujawniła, że zniknęło mniej więcej 160 milionów euro.

Roberto Carlos
Obserwuj nas w
fot. Ricardo Rocha / Alamy Na zdjęciu: Roberto Carlos

Roberto Carlos po latach zdecydował się opowiedzieć o finansowym dramacie, który spotkał go już po zakończeniu kariery. Brazylijczyk twierdzi, że ogromną część problemów wywołały osoby z jego najbliższego otoczenia, w tym były agent oraz członkowie rodziny.

Były obrońca Realu Madryt i Interu Mediolan przyznał, że sytuacja wymknęła się spod kontroli do tego stopnia, iż miał stracić 99 procent pieniędzy zgromadzonych dzięki grze w piłkę. – Miałem poważne problemy, niektórzy opróżnili moje konto bankowe. Z powodu problemów z moim byłym agentem i problemów rodzinnych straciłem 99 procent wszystkiego, co zarobiłem na piłce nożnej – powiedział Roberto Carlos cytowany przez FootMercato.com.

Oglądaj wszystkie hity Ligi Narodów ZA DARMO. Zarejestruj się w STS z kodem GOALGO i odbierz voucher do Polsat Box Go. Sprawdź szczególy!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Najbardziej wstrząsający moment miał nadejść, gdy Brazylijczyk dowiedział się o dokumentach, których wcześniej nie znał. – Pewnego dnia zasnąłem, a następnego ranka pokazano mi stos dokumentów, o których istnieniu nawet nie wiedziałem. W tym momencie zrozumiałem, że straciłem całą pracę mojego życia – wyznał były reprezentant Brazylii.

Roberto Carlos zakończył zawodową karierę ponad dekadę temu, zostawiając po sobie imponujące dziedzictwo. Z Realem Madryt zdobywał najważniejsze klubowe trofea, a z reprezentacją Brazylii sięgnął po mistrzostwo świata w 2002 roku. Dzisiaj jego wspomnienia pokazują jednak zupełnie inną stronę życia po zakończeniu gry na najwyższym poziomie.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości