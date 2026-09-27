Lewandowski w elitarnym gronie. Lepsi są tylko Ronaldo i Messi

09:32, 27. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Score90.com

Robert Lewandowski ma na swoim koncie 725 goli w karierze. Jak wyliczył serwis score90.com, daje mu to 3. miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców wśród czynnych zawodników. Przed nim są tylko Leo Messi i Cristiano Ronaldo.

Robert Lewandowski
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski na 3. miejscu wśród najskuteczniejszych czynnych piłkarzy

Robert Lewandowski to bez wątpienia najlepszy polski piłkarz w historii. Obecnie gra za oceanem, gdzie jest związany z Chicago Fire. Natomiast w przeszłości strzelał bramki dla topowych klubów w Europie jak FC Barcelona, Bayern Monachium czy Borussia Dortmund. Co ciekawe, jeśli weźmiemy pod uwagę czynnych zawodników, reprezentant Polski jest trzecim najskuteczniejszym piłkarzem w historii.

Z wyliczeń serwisu score90.com wynika, że Lewandowski strzelił do tej pory 725 goli w karierze. Więcej od niego mają tylko Cristiano Ronaldo (979) oraz Leo Messi (930). Różnica pomiędzy nimi jest miażdżąca, ale podobnie wygląda sytuacja pomiędzy Lewandowskim a resztą stawki. Na 4. miejscu w klasyfikacji znalazł się Luis Suarez, który ma ponad 100 bramek mniej niż Polak. To tylko podkreśla, jakiego osiągnięcia dokonał Lewandowski.

Wśród najskuteczniejszych czynnych piłkarzy w historii są przede wszystkim zawodnicy zbliżający się do końca kariery lub grubo po 30. urodzinach. Najmłodsi w tym zestawieniu, a więc Kylian Mbappe i Erling Haaland zajmują kolejno 11. i 15. miejsce.

TOP 15 najskuteczniejszych czynnych zawodników w historii:

  1. Cristiano Ronaldo – 979 bramek
  2. Leo Messi – 930
  3. Robert Lewandowski – 725
  4. Luis Suarez – 601
  5. Harry Kane – 544
  6. Karim Benzema – 525
  7. Hulk – 463
  8. Edinson Cavani – 462
  9. Neymar – 459
  10. Edin Dżeko – 452
  11. Kylian Mbappe – 451
  12. Pierre-Emerick Aubameyang – 430
  13. Romelu Lukaku – 417
  14. Mohamed Salah – 407
  15. Erling Haaland – 370

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