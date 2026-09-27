Lewandowski w elitarnym gronie. Lepsi są tylko Ronaldo i Messi

Lewandowski na 3. miejscu wśród najskuteczniejszych czynnych piłkarzy
Robert Lewandowski to bez wątpienia najlepszy polski piłkarz w historii. Obecnie gra za oceanem, gdzie jest związany z Chicago Fire. Natomiast w przeszłości strzelał bramki dla topowych klubów w Europie jak FC Barcelona, Bayern Monachium czy Borussia Dortmund. Co ciekawe, jeśli weźmiemy pod uwagę czynnych zawodników, reprezentant Polski jest trzecim najskuteczniejszym piłkarzem w historii.
Z wyliczeń serwisu score90.com wynika, że Lewandowski strzelił do tej pory 725 goli w karierze. Więcej od niego mają tylko Cristiano Ronaldo (979) oraz Leo Messi (930). Różnica pomiędzy nimi jest miażdżąca, ale podobnie wygląda sytuacja pomiędzy Lewandowskim a resztą stawki. Na 4. miejscu w klasyfikacji znalazł się Luis Suarez, który ma ponad 100 bramek mniej niż Polak. To tylko podkreśla, jakiego osiągnięcia dokonał Lewandowski.
Wśród najskuteczniejszych czynnych piłkarzy w historii są przede wszystkim zawodnicy zbliżający się do końca kariery lub grubo po 30. urodzinach. Najmłodsi w tym zestawieniu, a więc Kylian Mbappe i Erling Haaland zajmują kolejno 11. i 15. miejsce.
TOP 15 najskuteczniejszych czynnych zawodników w historii:
- Cristiano Ronaldo – 979 bramek
- Leo Messi – 930
- Robert Lewandowski – 725
- Luis Suarez – 601
- Harry Kane – 544
- Karim Benzema – 525
- Hulk – 463
- Edinson Cavani – 462
- Neymar – 459
- Edin Dżeko – 452
- Kylian Mbappe – 451
- Pierre-Emerick Aubameyang – 430
- Romelu Lukaku – 417
- Mohamed Salah – 407
- Erling Haaland – 370