Lewandowski w elitarnym gronie. Lepsi są tylko Ronaldo i Messi

Robert Lewandowski ma na swoim koncie 725 goli w karierze. Jak wyliczył serwis score90.com, daje mu to 3. miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców wśród czynnych zawodników. Przed nim są tylko Leo Messi i Cristiano Ronaldo.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski na 3. miejscu wśród najskuteczniejszych czynnych piłkarzy

Robert Lewandowski to bez wątpienia najlepszy polski piłkarz w historii. Obecnie gra za oceanem, gdzie jest związany z Chicago Fire. Natomiast w przeszłości strzelał bramki dla topowych klubów w Europie jak FC Barcelona, Bayern Monachium czy Borussia Dortmund. Co ciekawe, jeśli weźmiemy pod uwagę czynnych zawodników, reprezentant Polski jest trzecim najskuteczniejszym piłkarzem w historii.

Z wyliczeń serwisu score90.com wynika, że Lewandowski strzelił do tej pory 725 goli w karierze. Więcej od niego mają tylko Cristiano Ronaldo (979) oraz Leo Messi (930). Różnica pomiędzy nimi jest miażdżąca, ale podobnie wygląda sytuacja pomiędzy Lewandowskim a resztą stawki. Na 4. miejscu w klasyfikacji znalazł się Luis Suarez, który ma ponad 100 bramek mniej niż Polak. To tylko podkreśla, jakiego osiągnięcia dokonał Lewandowski.

Wśród najskuteczniejszych czynnych piłkarzy w historii są przede wszystkim zawodnicy zbliżający się do końca kariery lub grubo po 30. urodzinach. Najmłodsi w tym zestawieniu, a więc Kylian Mbappe i Erling Haaland zajmują kolejno 11. i 15. miejsce.

TOP 15 najskuteczniejszych czynnych zawodników w historii: