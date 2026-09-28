Yamal zapytany o Lewandowskiego. Powiedział to wprost

Lamine Yamal został poproszony o porównanie Roberta Lewandowskiego i Raphinhi. Cytowany przez Mundo Deportivo, nie chciał tego zrobić. Stwierdził jedynie, że każdy z nich ma swoje mocne strony.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Robert Lewandowski

Oto, co powiedział Yamal nt. Lewandowskiego

Robert Lewandowski przez ostatnie cztery lata stanowił o sile w ataku FC Barcelony. Reprezentant Polski w trakcie pobytu na Spotify Camp Nou strzelił łącznie 120 bramek w 193 meczach. Latem opuścił klub po wygaśnięciu kontraktu, przechodząc do Chicago Fire, które gra w lidze MLS.

Duma Katalonii nie sprowadziła typowej dziewiątki jak Lewandowski. Na pozycji napastnika zastąpił go Raphinha, który do tej pory grał jako skrzydłowy. Brazylijczyk imponuje skutecznością po zmianie pozycji. O porównanie obu zawodników poproszono Lamine Yamala. Nastolatek nie chciał tego zrobić. W zamian wyróżnił mocne strony u obu zawodników.

– Nie sądzę, żeby chodziło tutaj o to, kto jest lepszy, a kto gorszy. Zespół dostosowuje się do różnych zawodników, a każdy z nich ma inne atuty. Robert wyróżnia się na przykład umiejętnością finalizowania akcji, podczas gdy Raphinha świetnie podaje. Każdy ma swoje mocne strony i umiejętności, a każdy zawodnik wyróżnia się tym, co potrafi robić najlepiej – powiedział Lamine Yamal, cytowany przez Mundo Deportivo.

Raphinha w dotychczasowych ośmiu meczach strzelił aż czternaście bramek, z czego dwanaście goli w rozgrywkach La Liga. Jednocześnie wybitna forma skrzydłowego sprawiła, że hiszpańska prasa stwierdziła, że w Barcelonie nikt nie tęskni za Lewandowskim.

Jeśli chodzi o Lewandowskiego, to po trudnym początku w MLS odnalazł rytm. Obecnie ma na swoim koncie 7 bramek w 15 meczach.