Barcelona podjęła decyzję. Gwiazda na sprzedaż

17:40, 28. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport

FC Barcelona zdecydowała, że w najbliższym czasie Jules Kounde ma zostać sprzedany. Francuz stracił status kluczowego zawodnika. Jak donosi Sport, Blaugrana oczekuje ponad 50 milionów euro.

Hansi Flick
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Kounde na sprzedaż. Barcelona oczekuje ponad 50 mln euro

FC Barcelona latem była łączona ze sprzedażą kilku zawodników, którzy w przeszłości byli ważnymi piłkarzami pierwszego składu. Pod koniec okna transferowego dużo pisało się o możliwym odejściu Alejandro Balde. Reprezentantem Hiszpanii interesował się Manchester United. Ostatecznie do transakcji nie doszło, lecz temat wciąż jest aktualny. W styczniu obie drużyny mogą wrócić do stołu, aby omówić transfer lewego obrońcy.

Kolejnym zawodnikiem, który stracił status nietykalnego był Jules Kounde. Francuz mocno obniżył loty, a jego forma martwi szkoleniowca. Hansi Flick jest zawiedziony jego dyspozycją do tego stopnia, że dał zielone światło na odejście prawego obrońcy. Katalończycy ustalili cenę wywoławczą.

Z doniesień dziennika Sport wynika, że Barcelona oczekuje minimum 50 milionów euro za Kounde. Co ciekawe, ze stanowiskiem Blaugrany nie zgadza się sam piłkarz. 27-latek chce walczyć o miejsce w składzie i zrobi wszystko, żeby wrócić do formy. W tym sezonie zagrał jedynie w pięciu meczach, a na boisku spędził jedynie 261 minut. W barwach katalońskiego klubu gra od lipca 2022 roku, zbierając po drodze łącznie 193 spotkania.

Kounde zaczynał w Barcelonie jako środkowy obrońca, ale z czasem został przesunięty na prawą stronę. Wcześniej bronił barw Sevilli, która otrzymała za niego 50 mln euro. Jest wychowankiem Bordeaux. Kontrakt z Katalończykami ma ważny do czerwca 2030 roku.

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