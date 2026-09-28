Juventus ogłosił transfer. Oto zastępca Grabary

Kamil Grabara wypadł na cały sezon z powodu zerwania więzadeł krzyżowych. Juventus ogłosił właśnie transfer nowego bramkarza. Reprezentanta Polski zastąpi Neto.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Neto nowym bramkarzem Juventusu. Zastąpi Grabarę

Kamil Grabara pod koniec sierpnia zaliczył sensacyjny transfer, przechodząc ze spadkowicza Bundesligi, VfL Wolfsburg do Juventusu. We włoskim klubie miał pełnić funkcję zmiennika Guglielmo Vicario. Reprezentant Polski zadebiutował w barwach Starej Damy w rozgrywkach Ligi Europy. Dzień później niestety doznał poważnej kontuzji pod koniec treningu. 27-latek zerwał więzadła krzyżowe, przez co straci praktycznie cały sezon 2026/2027.

Juventus musiał więc wrócić na rynek transferowy, aby znaleźć nowego bramkarza. Opcji nie było zbyt dużo, ponieważ musieli szukać wśród zawodników bez kontraktu. Ostatecznie wybór padł na Neto, który w przeszłości był już związany z Turyńczykami w latach 2015-2017.

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Neto podpisał z Juventusem krótkoterminowy kontrakt do końca czerwca 2027 roku. W poprzednim sezonie był związany z Botafogo w Brazylii. Wcześniej bronił dostępu do bramki takich drużyn jak Bournemouth, Arsenal, FC Barcelona, Valencia czy Fiorentina. Jego pierwszy pobyt w Starej Damie zakończył się na 22 występach i 13 czystych kontach. Na swoim koncie ma m.in. dwa mistrzostwa Włoch oraz dwa krajowe puchary.

Można się domyślać, że podobnie jak Grabara będzie bramkarzem na rozgrywki Ligi Europy i Puchar Włoch.