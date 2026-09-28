Urban odda kadrowicza? Ma opuścić zgrupowanie po meczu ze Szwecją

Marcel Reguła po meczu ze Szwecją może opuścić zgrupowanie i dołączyć do młodzieżówki U21 - poinformował Mateusz Borek z Kanału Sportowego. Kadra Jerzego Brzęczka walczy o awans na EURO.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Reguła może opuścić zgrupowanie reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski jest w trakcie wrześniowo-październikowego zgrupowania, podczas którego ma do rozegrania cztery spotkania. Biało-Czerwoni kilka dni temu podejmowali przed własną publicznością Bośnię i Hercegowinę (0:0). Z kolei w poniedziałek zmierzą się na wyjeździe ze Szwecją.

Po kontuzji Adriana Benedyczaka awaryjnie dowołany do pierwszej reprezentacji został Marcel Reguła. Przeciwko Bośni i Hercegowinie nie zadebiutował. Możliwe, że dostanie szanse w nadchodzącym starciu ze Szwecją. Niewykluczone natomiast, że bezpośrednio po spotkaniu opuści zgrupowanie,

– Właśnie dostałem cynk, że nie jest wykluczone, że po tym dzisiejszym meczu chociażby Marcel Reguła wspomoże drużynę Jerzego Brzęczka ze Szwecją i Włochami w U21. Tylko on, czy ktoś jeszcze? Myślę, że będą rozważania – ujawnił Mateusz Borek z Kanału Sportowego.

Jak zasugerował Mateusz Borek, młody piłkarz może wrócić do składu młodzieżówki Jerzego Brzęczka. Nasza kadra do lat 21 zagra niebawem ze Szwecją i Włochami w el. Mistrzostw Europy 2027. Do tej pory zawodnik Zagłębia Lubin był jej kluczowym graczem i jednym z liderów. Dodajmy, że są to kluczowe spotkania w kontekście awansu na EURO. Na ten moment młodzieżówka zajmuje 1. miejsce w grupie.

Mecz Polska U21 – Szwecja U21 odbędzie się już w środę (30 września). Z reprezentacją Włoch zagramy w poniedziałek (5 października).