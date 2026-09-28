Urban odda kadrowicza? Ma opuścić zgrupowanie po meczu ze Szwecją

15:59, 28. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Kanał Sportowy

Marcel Reguła po meczu ze Szwecją może opuścić zgrupowanie i dołączyć do młodzieżówki U21 - poinformował Mateusz Borek z Kanału Sportowego. Kadra Jerzego Brzęczka walczy o awans na EURO.

Jan Urban
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Reguła może opuścić zgrupowanie reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski jest w trakcie wrześniowo-październikowego zgrupowania, podczas którego ma do rozegrania cztery spotkania. Biało-Czerwoni kilka dni temu podejmowali przed własną publicznością Bośnię i Hercegowinę (0:0). Z kolei w poniedziałek zmierzą się na wyjeździe ze Szwecją.

Po kontuzji Adriana Benedyczaka awaryjnie dowołany do pierwszej reprezentacji został Marcel Reguła. Przeciwko Bośni i Hercegowinie nie zadebiutował. Możliwe, że dostanie szanse w nadchodzącym starciu ze Szwecją. Niewykluczone natomiast, że bezpośrednio po spotkaniu opuści zgrupowanie,

Właśnie dostałem cynk, że nie jest wykluczone, że po tym dzisiejszym meczu chociażby Marcel Reguła wspomoże drużynę Jerzego Brzęczka ze Szwecją i Włochami w U21. Tylko on, czy ktoś jeszcze? Myślę, że będą rozważania – ujawnił Mateusz Borek z Kanału Sportowego.

Jak zasugerował Mateusz Borek, młody piłkarz może wrócić do składu młodzieżówki Jerzego Brzęczka. Nasza kadra do lat 21 zagra niebawem ze Szwecją i Włochami w el. Mistrzostw Europy 2027. Do tej pory zawodnik Zagłębia Lubin był jej kluczowym graczem i jednym z liderów. Dodajmy, że są to kluczowe spotkania w kontekście awansu na EURO. Na ten moment młodzieżówka zajmuje 1. miejsce w grupie.

Mecz Polska U21 – Szwecja U21 odbędzie się już w środę (30 września). Z reprezentacją Włoch zagramy w poniedziałek (5 października).

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