Conte wpadł w szał. Zalewski na topie. Juventus strzelił pięć goli. Podsumowanie 20. kolejki Serie A

Serie A w minionym tygodniu pędziła niczym francuski pociąg TGV. Kibice dostali łącznie aż 20 spotkań w ciągu kilku dni. Co działo się w 20. kolejce Serie A. Oto krótkie podsumowanie wydarzeń z Włoch.

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Podsumowanie 20. kolejki Serie A. Podział punktów w meczu Inter – Napoli

Serie A pędzi jak szalona, czego dowodem jest miniony tydzień, w którym odbyło się aż 20 spotkań ligi włoskiej. W środku tygodnia rozegrana została 19. kolejka, której podsumowanie mogliście przeczytać na łamach Goal.pl. Od soboty do poniedziałku trwała natomiast 20. kolejka. Tym razem nieco lepiej poradzili sobie gospodarze w porównaniu do ostatniej serii gier, gdzie nie wygrali żadnego meczu. Cztery spotkania skończyły się wygraną gospodarzy, trzy razy padł remis, a dwa razy wygrali goście.

W sobotę zaczęło się od meczu, który miał duży potencjał, czyli Como – Bologna. Zawodnicy obu drużyn nie zagrali jednak na miarę swojego potencjału. Spotkanie było momentami „brzydkie”, a sędzia pokazał sześć żółtych i jedną czerwoną kartkę. Ostatecznie po golu w doliczonym czasie gry padł remis (1:1). Bohaterem został rezerwowy zespołu Cesca Fabregasa – Martin Baturina.

Podziałem punktów skończyło się również starcie Udinese – Pisa. Nieco ponad godzinę rozegrał Jakub Piotrowski. Dla gości był to 9. z rzędu mecz bez zwycięstwa. Cenny punkt zapewniło im trafienie Henrik Meister, dla którego był to drugi gol w sezonie.

Ze zwycięstwa cieszyć się mogła AS Roma oraz Atalanta. Rzymianie wygrali z Sassuolo (2:0) po golach Kone i Soule. Tylko parę minut spędził na boisku Jan Ziółkowski. Z kolei La Dea w składzie z Nicolą Zalewskim pokonała Torino (2:0). Polak nie miał udziału przy żadnej z bramek. Natomiast jego gra została doceniona przez włoskie media, które oceniły 23-latka jako „nie do zatrzymania”.

Niedziela to dzień drużyn przyjezdnych. Z czterech meczów goście wygrali dwa: Parma pokonała Lecce (2:1), a Lazio wygrało z Hellasem (1:0). Z kolei dwa najciekawsze spotkania skończyły się remisem. Milan wyrównał rzutem na taśmę w starciu z Fiorentiną (1:1). Natomiast w hicie 20. kolejki Serie A punktami podzielili się Inter i Napoli. Co więcej, popis przy linii dał Antonio Conte, który zobaczył czerwoną kartkę. Włoski szkoleniowiec był wściekły na sędziego, który podyktował jedenastkę dla Nerazzurrich. Stojąc twarzą w twarz z czwartym arbitrem, rzucił w jego stronę: „Wstydźcie się! Wstydźcie się wszyscy!„

Na zakończenie kolejki w poniedziałek oglądaliśmy aż osiem goli w dwóch meczach. Najpierw Genoa u siebie wygrała z Cagliari (3:0). Na koniec Juventus rozniósł Cremonese, strzelając pięć goli. Było to ich najwyższe zwycięstwo w trwającym sezonie. Co ciekawe, w 20. kolejce Serie A aż trzech trenerów zobaczyło czerwone kartki. Oprócz Antonio Conte na trybuny wyrzuceni zostali Davide Nicola i Paolo Vanoli.

Wyniki meczów 20. kolejki Serie A:

Udinese 2:2 Pisa

Como 1:1 Bologna

AS Roma 2:0 Sassuolo

Atalanta 2:0 Torino

Lecce 1:2 Parma

Fiorentina 1:1 Milan

Hellas 0:1 Lazio

Inter 2:2 Napoli

Genoa 3:0 Cagliari

Juventus 5:0 Cremonese

Jedenastka 20. kolejki Serie A

Jak widać, 20. kolejka Serie A przyniosła wiele emocji. Czy był ktoś, kto wyróżnił się indywidualnie? Zjawiskowych przebłysków raczej nie oglądaliśmy, ale kilku piłkarzy zasłużyło na wyróżnienie. Na bramce trzeba docenić Mike’a Maignana, który dwoił się i troił, aby uratować Milan przed porażką. Pod koniec meczu doznał nawet drobnego urazu, ale i tak dokończył spotkanie.

Aktywni w ataku byli… obrońcy. Trzech z pięciu defensywnych zawodników jedenastki kolejki, jaką wybraliśmy, wpisało się w miniony weekend na listę strzelców. Do siatki trafiał Federico Dimarco, Bremer i Pietro Comuzzo. W działaniach defensywnych błyszczał Mario Gila. Spory wysiłek zarówno w grę w ataku, jak i obronie włożył Dodo, czyli piłkarz Violi.

W środku pola na wyróżnienie zasłużył Scott McTominay, którego można określić piłkarzem kolejki. Szkot popisał się dubletem w hicie przeciwko Interowi Mediolan. Bardzo dobre spotkanie zwieńczone golem rozegrał także Manu Kone. W ataku wśród najlepszych zawodników 20. kolejki Serie A umieściliśmy Matiasa Soule, który do asysty dołożył także bramkę oraz Charlesa De Ketelaere. Z napastnikiem był taki problem, że mało który pokazał coś szczególnego. Co prawda gole strzelali Colombo, Davies i David, ale wyróżniony został napastnik Parmy – Mateo Pellegrino, który udowodnił, że jest w dobrej formie.

Maignan – Dimarco, Gila, Comuzzo, Bremer, Dodo – Kone, McTominay – Soule, De Ketelaere – Pellegrino