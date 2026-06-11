Borussia Dortmund chce Argentyńczyka. Transfer prosto z Serie A

18:53, 11. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Borussia Dortmund wysłała zapytanie w sprawie transferu Matiasa Soule z Romy. Włoski klub wycenia argentyńskiego skrzydłowego na około 40 milionów euro - ujawnia "La Gazzetta dello Sport".

Niko Kovac
Obserwuj nas w
dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Matias Soule w orbicie zainteresowań Borussii Dortmund

Borussia Dortmund przygotowuje się do przebudowy składu przed kolejnym sezonem. Klub z Signal Iduna Park pożegnał się z Julianem Brandtem, Niklasem Sule oraz Salihem Ozcanem. Według włoskiego dziennika „La Gazzetta dello Sport”, AS Roma otrzymała zapytanie od BVB w sprawie Matiasa Soule. Klub z 1. Bundesligi ponownie interesuje się 23-letnim Argentyńczykiem.

Roma jednak nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoim zawodnikiem. Włoski klub wycenia wszechstronnego ofensywnego piłkarza na kwotę od 35 do 40 milionów euro. Według mediów z Półwyspu Apenińskiego taka wycena zmusza Borussię Dortmund do dokładnej analizy opłacalności transferu.

Soule był już obserwowany przez klub z Zagłębia Ruhry w poprzednim oknie transferowym. Teraz temat powraca, a BVB ma być bardziej zdecydowane w swoich działaniach, choć wciąż bierze pod uwagę finansowe warunki. Argentyński zawodnik znajduje się również na radarze klubów z Premier League. Jego sytuację monitorują Aston Villa oraz AFC Bournemouth.

Kontrakt Soule z rzymskim klubem obowiązuje do czerwca 2029 roku. Przypomnijmy, że Argentyńczyk trafił do Rzymu dwa lata temu z Juventusu Turyn za blisko 29 milionów euro. W minionym sezonie 23-latek rozegrał 33 spotkania w Serie A, zdobył sześć bramek i zanotował pięć asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości