Borussia Dortmund chce Argentyńczyka. Transfer prosto z Serie A

Borussia Dortmund wysłała zapytanie w sprawie transferu Matiasa Soule z Romy. Włoski klub wycenia argentyńskiego skrzydłowego na około 40 milionów euro - ujawnia "La Gazzetta dello Sport".

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Matias Soule w orbicie zainteresowań Borussii Dortmund

Borussia Dortmund przygotowuje się do przebudowy składu przed kolejnym sezonem. Klub z Signal Iduna Park pożegnał się z Julianem Brandtem, Niklasem Sule oraz Salihem Ozcanem. Według włoskiego dziennika „La Gazzetta dello Sport”, AS Roma otrzymała zapytanie od BVB w sprawie Matiasa Soule. Klub z 1. Bundesligi ponownie interesuje się 23-letnim Argentyńczykiem.

Roma jednak nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoim zawodnikiem. Włoski klub wycenia wszechstronnego ofensywnego piłkarza na kwotę od 35 do 40 milionów euro. Według mediów z Półwyspu Apenińskiego taka wycena zmusza Borussię Dortmund do dokładnej analizy opłacalności transferu.

Soule był już obserwowany przez klub z Zagłębia Ruhry w poprzednim oknie transferowym. Teraz temat powraca, a BVB ma być bardziej zdecydowane w swoich działaniach, choć wciąż bierze pod uwagę finansowe warunki. Argentyński zawodnik znajduje się również na radarze klubów z Premier League. Jego sytuację monitorują Aston Villa oraz AFC Bournemouth.

Kontrakt Soule z rzymskim klubem obowiązuje do czerwca 2029 roku. Przypomnijmy, że Argentyńczyk trafił do Rzymu dwa lata temu z Juventusu Turyn za blisko 29 milionów euro. W minionym sezonie 23-latek rozegrał 33 spotkania w Serie A, zdobył sześć bramek i zanotował pięć asyst.