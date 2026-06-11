Real rozważał wielkie nazwiska. Jedno zostało skreślone przez samego Pereza

Real Madryt analizował kilka kandydatur przed wyborem nowego szkoleniowca. Ostatecznie Florentino Perez postawił na dobrze znane rozwiązanie. Ciekawe wieści pojawiły się w mediach.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real szukał trenera po całym świecie. Ostatecznie wygrał plan Pereza

Real Madryt zakończył spekulacje dotyczące obsady stanowiska trenera, ogłaszając zatrudnienie Jose Mourinho. Jak ujawnił „The Athletic”, droga do tej decyzji była jednak znacznie bardziej złożona. W gabinetach klubu z La Liga rozważano kilka innych, bardzo interesujących nazwisk.

Według informacji źródła, w gronie potencjalnych kandydatów znajdował się między innymi Mauricio Pochettino, obecnie prowadzący reprezentację Stanów Zjednoczonych. Rozmowy nie doprowadziły jednak do konkretnych ustaleń, a temat ostatecznie nie wyszedł poza etap wstępnych analiz.

Na liście rozważanych szkoleniowców znaleźli się również selekcjoner reprezentacji Francji Didier Deschamps oraz Unai Emery, który z powodzeniem prowadzi Aston Villę. W przypadku tego ostatniego istotną rolę odegrało stanowisko prezydenta Los Blancos. Jak podaje „The Athletic”, Perez nie był przekonany do kandydatury hiszpańskiego szkoleniowca i nie widział go jako właściwego wyboru dla klubu.

Interesująco wyglądały także kulisy związane z Lionelem Scalonim. Według ostatnich wieści Real podjął ostrożną próbę nawiązania kontaktu z selekcjonerem reprezentacji Argentyny. W działania te miał być zaangażowany Santiago Solari, pełniący funkcję dyrektora w klubowych strukturach. Nie doszło jednak do konkretnych negocjacji, a temat nie nabrał większego rozpędu.

Finalnie wybór padł na Mourinho, który podpisał z Madrytczykami trzyletni kontrakt. Tym samym portugalski szkoleniowiec rozpoczyna kolejny rozdział swojej historii z klubem.