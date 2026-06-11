Modrić przed ważną decyzją. Milan wciąż ma nadzieję

18:46, 11. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Luka Modrić nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej swojej przyszłości. Choć jego kontrakt z Milanem wygasa pod koniec czerwca, doświadczony pomocnik nadal rozważa kilka możliwych scenariuszy.

Luka Modrić
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Ag.FotoMorAle/ Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Milan wciąż liczy, że zatrzyma Modricia

Luka Modrić ma za sobą pierwszy sezon w barwach Milanu, ale jego przygoda z klubem wcale nie musi dobiegać końca. Mimo braku awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów Chorwat nie zdecydował jeszcze, czy przedłuży wygasającą umowę.

40-letni pomocnik chce najpierw skupić się na mistrzostwach świata. Dopiero po zakończeniu turnieju ma podjąć ostateczną decyzję. W grze pozostaje kilka możliwości. Modrić może zostać w Mediolanie na kolejny sezon, wrócić do Dinama Zagrzeb lub zakończyć profesjonalną karierę i rozpocząć pracę w strukturach Realu Madryt.

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Według „Tuttosport” kluczowe znaczenie będzie miała rozmowa z nowym trenerem Milanu, który może go przekonać do pozostania w klubie. Wiele wskazuje obecnie na to, że będzie to Oliver Glasner.

Podobnie jak przed rokiem Modrić nie zamierza domagać się gwarancji dotyczących miejsca w składzie. Dla Chorwata gra w Milanie była spełnieniem marzeń i chce pozostać w klubie wyłącznie wtedy, gdy nadal będzie mógł realnie pomagać drużynie. Nie kieruje się względami finansowymi i nie chce blokować rozwoju młodszych zawodników.

Pomocnik rozegrał w minionym sezonie 34 spotkania i zdobył dwie bramki. Jak podaje „Calcio e Finanza”, jego wynagrodzenie wynosiło 3,5 miliona euro netto za sezon. Temat nowego kontraktu wciąż pozostaje otwarty, a ostateczna decyzja ma zapaść po mundialu.