Napoli i Roma chcą piłkarza Juventusu. U Spallettiego nie gra

Federico Gatti znalazł się w trudnej sytuacji po zmianie trenera w Juventusie. Obrońca stracił swoją pozycję w zespole, a rosnące zainteresowanie ze strony rywali może doprowadzić do głośnego transferu.

Antonio Saia / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti zmienił sytuację Gattiego w Juventusie

Federico Gatti jeszcze niedawno należał do najważniejszych zawodników defensywy Juventusu. Od momentu przejęcia zespołu przez Luciano Spallettiego jego rola zaczęła jednak systematycznie maleć, a obecnie przyszłość reprezentanta Włoch stoi pod dużym znakiem zapytania.

Według informacji Sportmediaset, sytuację zawodnika uważnie monitorują Napoli oraz Roma. Oba kluby miały już pytać o możliwość sprowadzenia środkowego obrońcy podczas letniego okna transferowego.

W Juventusie spodziewają się dodatkowo kolejnego wzmocnienia środka defensywy. Jeśli nowy stoper rzeczywiście trafi do Turynu, Gatti może spaść jeszcze niżej w hierarchii i mieć bardzo ograniczone szanse na regularną grę.

Zainteresowanie Napoli i Romy nie jest przypadkowe. W Rzymie wciąż niepewna pozostaje przyszłość Evana Ndicki, natomiast Napoli przygotowuje się do rozstania z Juanem Jesusem. Dodatkowo nowy trener neapolitańczyków Massimiliano Allegri ma być wielkim zwolennikiem umiejętności Gattiego.

Juventus nie zamierza jednak ułatwiać negocjacji. Obrońca jest związany kontraktem obowiązującym do czerwca 2030 roku, dlatego klub nie znajduje się pod presją. Jeszcze zimą oczekiwana kwota wynosiła co najmniej 20 milionów euro i wszystko wskazuje na to, że stanowisko działaczy nie uległo zmianie. Jeśli Napoli lub Roma rzeczywiście zdecydują się na konkretny ruch, będą musiały spełnić wymagania finansowe Starej Damy.