David Alaba łączony z włoskim gigantem. To będzie transferowy hit

17:24, 11. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  La Gazzetta dello Sport

AC Milan wybrał nowego szkoleniowca, którym zostanie Oliver Glasner. Jak ujawnia "La Gazzetta dello Sport", Austriak chce latem pozyskać Davida Alabę na San Siro.

David Alaba
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Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: David Alaba

David Alaba przymierzany do Milanu

David Alaba zakończył swoją przygodę z Realem Madryt, w którym występował od 2021 roku. Ciągłe problemy zdrowotne środkowego obrońcy sprawiły, że Królewscy nie zdecydowali się na przedłużenie kontraktu z reprezentantem Austrii.

W minionym sezonie 33-letni defensor rozegrał 11 meczów w La Lidze. Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, poważne zainteresowanie Alabą wykazuje Oliver Glasner, który ma objąć stanowisko trenera w Milanie. Austriak opuścił Crystal Palace, w którym spędził 2,5 roku.

Po rozczarowującym sezonie Milan zdecydował się zakończyć współpracę Massimiliano Allegrim. Nowy trener ma podpisać dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia. Austriacki szkoleniowiec od początku poważnie traktował propozycję mediolańskiego klubu, choć miał również inne opcje.

Jednym z pierwszych celów transferowych Glasnera ma być Alaba. Doświadczony obrońca miałby zostać nowym liderem defensywy Milanu. Jednak jego transfer wiąże się z ryzykiem. W ostatnich sezonach Austriak zmagał się z poważnymi urazami, w tym zerwaniem więzadła krzyżowego, a także problemami mięśniowymi oraz kłopotami z łąkotką.

Mimo to Glasner jest przekonany, że umiejętności przywódcze Alaby mogą znacząco wzmocnić zespół, nawet jeśli nie będzie w stanie grać w pełnym wymiarze. Warto wspomnieć, że kapitan reprezentacji Austrii dołączył do Los Blancos z Bayernu Monachium w 2021 roku.

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